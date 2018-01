Fiorello accetta l'invito di Baglioni e va a Sanremo

Accetto l’invito e vado avanti Fiorello ci sarà. Vero o falso che sia lo scoop piace molto il ritorno in casa RAI. Fiorello lo conferma a Claudio Baglioni in diretta a Radio DEEJAY nel giorno del debutto del nuovo programma “Il Rosario della sera”. Claudio Baglioni è incredulo: “Prendete le vivande migliori per il figlio prodigo. Ci siano 20 anni di feste di continuo. Ma veramente? Che notizia bella è questa!”. “E visto che il maestro Enrico Cremonesi è vegano - osserva Fiorello apriamo la papaia più grossa che c'è!". E Baglioni, ridendo aggiunge: "Certo, uccidete il cocomero più grosso che si possa pensare!". “Claudio sono contento che tu sia contento dice Rosario Fiorello, ma che faccio che se vengo lì. Ecco si lo “scalda-pubblico” in apertura della prima serata del Festival”. Baglioni fa di tutto per convincerlo ad esibirsi verso le 22,30 dove ci sono da sempre i picchi d’ascolto. La diatriba va avanti per alcuni minuti, ma Fiorello non ne vuole sapere e insiste: "Ti prego, Claudio, fammi fare l'inizio. Io alle dieci e mezza già dormo da mezz'ora...". E Baglioni, perplesso, esclama: "Come, dormi da mezz'ora?".

Intanto Fiorello tira dritto e già si prepara ad animare la platea dell'Ariston: "Claudio, fidati, io il pubblico di Sanremo lo conosco... Sai cosa faccio? 'Su le mani! Giù le mani!'. Pensa Orfeo che tira su le mani... Io impazzisco!". Fiorello nel dettaglio ha rivelato di essere stato particolarmente colpito dal bel messaggio che Claudio Baglioni gli ha inviato nelle scorse settimane per chiedergli di prendere parte alla prima serata del Festival. “Claudio – continua Fiorello - circa dieci giorni fa mi hai mandato un messaggio bellissimo per invitarmi al Festival ed io ti ho risposto che sono un tipo ansioso, che non ce la faccio e quelle menate lì che faccio sempre io... In questi giorni però ti ho visto in tv che facevi l’imbianchino negli spot, ci ho pensato e mi sono detto perchè no?”.

A Sanremo Fiorello ha già partecipato sia come cantante in gara, nel '95 con "Finalmente tu", che come ospite, nel 2001, edizione condotta da Raffaella Carrà. Ma più volte, negli anni, il suo nome è spuntato come desiderio o possibile sorpresa tra falsi annunci, smentite e qualche incursione a distanza come il videomessaggio a sostegno di Francesca Michielin nel 2016. E così la prima puntata di Sanremo 2018 tra effetti, curiosità e la presenza di Fiorello sembra essersi assicurata il boom di ascolti. All’auditel l’ardua sentenza.