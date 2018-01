Eva Henger rischia, Chiara Nasti vuole mollare e sull'Isola dei famosi sbarcano i naufraghi fantasma

Seconda puntata dell’Isola dei Famosi e tante sorprese. Questa sera, Alessia Marcuzzi, insieme agli opinionisti Mara Venier e Daniele Bossari, decreterà il primo eliminato tra Eva Henger e Marco Ferri. Saranno inseriti due nuovi concorrenti mentre un altro potrebbe ritirarsi. Intanto battuta hot di Jonathan a Monte.

Il televoto, ancora aperto, dà fuori l’ex porno star che non ha nascosto il suo disappunto per la nomination di Francesco Monte: “E’ falso. Adesso capisco perché Cecilia gli ha preferito un altro e l’ha lasciato. Si è meritato le corna”.

Ma per una concorrente che esce, ne entrano altri due. Sicuramente sbarcherà in Honduras, Elena Morali, ex Pupa e il Secchione nella stessa edizione di Francesca Cipriani e fidanzata del comico Scintilla. Sarà una dei due naufraghi fantasma con il compito di sottrarre cibo di nascosto a chi si è già spiaggiato. Viene così introdotto un motivo di lite tra i concorrenti. Insieme alla Morali, non dovrebbe esserci il fidanzato ma il pallavolista Luigi Mastrangelo. Stasera, Alessia Marcuzzi rivelerà il nome.

Sull’Isola dei Famosi, la prima settimana è la più dura, una partecipante è già in crisi: Chiara Nasti. La fashion blogger si è lasciata andare a diversi pianti di sconforto: “So che venivo all’Isola, ma così è troppo. Un conto è non mangiare e non dormire, un conto è tenere addosso i vestiti bagnati. Dormiamo nel fango. Ma come si fa? Come si dorme in queste condizioni? Io ho già mal di gola. Freddo, vento, pioggia. E’ proprio difficile, mi è venuta una crisi e ho pensato di ritirarmi”. Inoltre, la giovane napoletana sente molto la mancanza del fidanzato Ugo Abbamonte: “Non ci siamo mai separati, io soffro ma lui di più”. Nino Formicola, Amaurys e Franco hanno provato a consolarla. Le privazioni e la pioggia l’avrebbero spinta verso il ritiro, ma c’è da giurare che questa sera la conduttrice riuscirà a farle cambiare idea. Se l’isola del pejor è davvero estrema, quella del mejor è sopportabile. Il clima è più scanzonato come dimostrano le battute a luci rosse di Jonathan a Francesco Monte. L’ex gieffino ha allungato un braccio per accarezzare il collo di Paola Di Benedetto ma ha trovato la bocca barbuta di Monte che per scherzo gli ha leccato la mano, Jonathan stupito: “Oddio ma chi è? Francesco? Lecchi molto bene Francesco Monte, si capisce perché ti vogliono tutte le donne d’Italia”.