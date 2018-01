Al Bano tra i giudici del nuovo The Voice

Riparte il programma di Rai 2 che ha lanciato numerose nuove voci nel mondo dello spettacolo. E lo fa con una veste tutta nuova. Stiamo parlando del fortunato format «The Voice of Italy» portato alla notorietà nel nostro paese da Raffaella Carrà che dopo un paio di anni di stop si ripresenta tutto nuovo al pubblico della tv rilanciando il prestigioso marchio.

«Siamo molto orgogliosi di riportare su Rai2 uno degli show musicali più importanti e di maggior successo in tutto il mondo in una versione rinnovata, nel meccanismo e nel cast: una conduzione ironica ed eclettica come quella di Costantino della Gherardesca -a detto il Direttore della seconda rete Rai, Andrea Fabriano- Abbiamo anche puntato su quattro coach di grande personalità, Al Bano, J-Ax, Francesco Renga e Cristina Scabbia, ognuno con una identità artistica molto differente». - «Il format, distribuito in 62 Paesi e che ha conquistato un totale di mezzo miliardo di spettatori nel mondo, - continua il direttore di Rai 2 - in Italia sarà ancora più avvincente grazie a una struttura più snella e agile».