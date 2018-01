L'Isola dei Famosi condotto da Alessia Marcuzzi ha come opinionista Mara Venier che oggi, ospite di Silvia Toffanin a "Verissimo", ha rivelato il mistero della gonna “pungente” che l’ha tormentata durante la prima puntata. E fa intendere che potrebbe andare in Honduras per una settimana.

Il ciclone Mara Venier entra e svela i dettagli dell’episodio: "Le paillettes della gonna, un po’ con il caldo, un po’ con il sudore, sono saltate dritte e dure conficcandosi nel lato B. Mi faceva male, non potevo dire “mi fa male il sederino”. Ho resistito però l’ultima ora è stata un supplizio, Insomma sono tornata a casa e ho fatto tre giorni di pasta Fissan, quella per i bambini”. Giudica anche il debutto di Stefano De Martino come inviato: “Era alla sua prima esperienza come inviato ed era emozionato nella prima puntata però sono sicura che prenderà sicurezza e inizierà a gestire al meglio quella banda di sciamannati, “una banda di disgraziati".

In collegamento dall’Honduras c’è Stefano De Martino: "Che voto mi do? Mi riservo perché sono molto autocritico. Potevo fare meglio ma anche peggio. Ero emozionato, c’erano delle difficoltà nei collegamenti come il ritorno e i naufraghi mi hanno dato da fare perché hanno personalità particolari. Dalla seconda puntata li rimetterò in riga. Per i naufraghi ci vuole una bella dose di tranquillanti. Mi hanno detto che ero vestito troppo però dovevo controbilanciare le nudità dei naufraghi. Magari in finale arriverò in mutande!!”. E la Venier scherza: “Stefanuccio però facci vedere qualcosa di più! Ti vedo bene con un caftano trasparente”.

La Toffanin chiede conto dei primi litigi, ma De Martino svia parlando dei momenti divertenti (assai pochi in verità): “La lite tra Casella e Warwick è finita subito. I momenti esilaranti sono stati le meditazioni di Giucas, la pesca di Jonathan e lo shampoo della Cipriani” e le storie d’amore? “C’è qualcosa nell’aria. Ci sono due situazioni un po’ particolari e nella prossima settimana qualcosa si definirà meglio. Sai con il maltempo, si sta stretti e vicini. Le coppie sono Francesco Monte e Paola Di Benedetto e Filippo Nardi con Bianca Atzei. Io? No io no, Mara, qui non c’è niente. E’ una disperazione e non si batte chiodo! Mi dicevano che mi sarei divertito e invece siamo rinchiusi nella nostra struttura. A volte mi chiedo: se noi che siamo nel residence abbiamo difficoltà, figuriamoci loro che sono su un’isola senza niente, poverini. Noi della produzione ci intratteniamo in vari modi ma non quelli più divertenti… Devo però dire che le persone del posto sono super ospitali, ti accolgono come se ti conoscessero da sempre”. De Martino diventa dolcissimo quando parla del piccolo Santiago: “Mio figlio mi ha mandato un video di “in bocca al lupo” e gli dico che mi manca e gli voglio bene”.

Silvia Toffanin torna sull’episodio della camera d’aria-pompa. “Siete maliziosi e bisognosi di sfogare… dovete sempre trovare qualcosa di pruriginoso. Insomma voi come lo chiamate quell’oggetto per gonfiare le ruote della bicicletta?” dice la Venier. E il pubblico in coro insieme a De Martino: “Pooompaa!!”.

La conduttrice di Verissimo chiede indiscrezioni sull'Isola e Mara rivela: “Fanno le riunioni ma non mi dicono niente, se la vedono tra di loro e io arrivo con la mia gonna di paillettes. Quello che vedo commento, a volte sbagliando come nel caso della famosa pompa”. Anche De Martino resta abbottonato: “Non posso dire niente. Non c’è Playa desnuda ma altre spiagge”. La Venier chiude l’intervista con una battuta: "Ti chiamo e mi riveli tutto così lunedì sera spiattello in diretta".