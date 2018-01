Sanremo, la notte dei duetti tra Neri per Caso e il Coro dell'Antoniano

Laura Pausini, Negramaro, Gianna Nannini e Gianni Morandi questi i possibili ospiti della 68esima edizione del Festival della Canzone italiana. Ognuno degli artisti salirà sul palco dell'Ariston con due brani, uno dei quali dovrebbe coinvolgere Claudio Baglioni, direttore artistico. Intanto svelati, oggi tutti i duetti della serata del venerdì.

Annalisa con Michele Bravi – “Il mondo prima di te”. Due voci che potrebbero riservare qualche sorpresa.

Avitabile e Servillo con Avion Travel e Daby Touré - “Il coraggio di ogni giorno”. Il connubio è gia premio della Critica

Decibel con Midge Ure “Lettera dal Duca”. Midge Ure quello “Breeeeeathe some soul in me, breeeeethe….Staremo a vedere cosa verrà fuori.

Diodato e Roy Paci con Ghemon – “Adesso”. Ghemon è un rapper che darà un valore aggiunto al duo consolidato.

Elio e le Storie Tese con Neri per Caso - “Arrivedorci”. Neri per caso all'Ariston. Gatta ci cova. Gli Elio potrebbero cambiare idea circa il loro scioglimento dopo questa performance?

Ermal Meta e Fabrizio Moro con Simone Cristicchi - “Non mi avete fatto niente”. Senza parole. Chapeau

Giovanni Caccamo con Arisa "Eterno”. Rosalba Pippa detta Arisa ha una voce unica che sposa la sensualità di quella di Caccamo. Possibili vincitori

Le Vibrazioni con Skin - “Così sbagliato”. Skin si ama e non si discute. Ottima scelta.

Lo Stato Sociale con Piccolo Coro dell’Antoniano e Paolo Rossi - ”Una vita in vacanza” A detta di molti l'unica canzone che esce fuori dal coro e loro ne portano uno sul palco.

Luca Barbarossa con Anna Foglietta “Passame er sale”. Molti si aspettano Alida Chelli e Aldo Fabrizi. Si spera.

Mario Biondi con Ana Carolina e Daniel Jobim “Rivederti”. Metti il nipote di Jobim, Ana Carolina e condisci tutto con il Brasile. Toda joia toda bellezza.

Max Gazzè con Rita Marcotulli e Roberto Gatto – “La leggenda di Cristalda e Pizzomunno”. Un bassista, un batterista e un jazzista. Ci aspettiamo grandi cose.

Nina Zilli con Sergio Cammariere - “Senza appartenere”. Sergio Cammariere al pianoforte. Ecco qui che quello che non ti aspetti diventa una magia

Noemi con Paola Turci - “Non smettere mai di cercarmi”. Due forze della natura. Grinta da vendere

Ornella Vanoni, Bungaro e Pacifico con Alessandro Preziosi – “Imparare ad amarsi”. Un attore e tre geni della musica. Il momento sarà emozionante.

Roby Facchinetti e Riccardo Fogli con Giusy Ferreri - “Il segreto del tempo”. Tre voci diverse. Si amalgameranno al meglio. Ah saperlo.!

Red Canzian con Marco Masini – “Ognuno ha il suo racconto”. Altro Pooh. Altra corsa. Questa volta con Masini.

Renzo Rubino con Serena Rossi - “Custodire”. Serena Rossi balla e canta da Dio...Impreziosisce la performance.

Ron con Alice - “Almeno pensami”. Ron sdogana Alice e porta Dalla sul palco. Tra i papabili vincitori.

The Kolors con Tullio De Piscopo e Enrico Nigiotti - “Frida (Mai, Mai, Mai)”. Se c'è De Piscopo il ritmo c'è. Condiscilo con il talent e speriamo che il risultato non deluda le aspettative