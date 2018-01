Isola dei famosi, Nadia Rinaldi e Rosa Perrotta litigano per una noce di cocco

Al ritorno dell’ex tronista napoletana scoppia la lite con Nadia mentre Filippo Nardi si defila zitto, zitto. “Però tutte le volte è una polemica con te Rosa”, “Con me? Ma che dici, stavate mangiando il cocco senza pensare agli altri” è la replica. Non lo avesse mai detto. La Rinaldi gonfia le vene del collo e diventa paonazza in volto: “Ma che c***o dici???!!! Era saltato un pezzo. Hai fatto una polemica in pubblica piazza”, la Perrotta la invita a calmarsi ma l’attrice tuona: “Ripigliati e stai calma tu, dici le cose con un tono del c***o! Anche ieri hai risposto male”, “Non sono io quella agitata, guarda come stai sudando. Puoi dire le cose anche senza fare questo show”. Ma la Nadiona non si dà per vinta: “Io ti dico le cose in italiano, ma lo capisci l’italiano?” e Rosa tira fuori il più classico dei “lei non sa chi sono io!”: “Te lo posso insegnare perché sono laureata con 110 e lode. Sei offensiva”. La bagarre finisce ma in confessionale la Perrotta è convinta che abbia fatto tutta quella sceneggiata per mandarla in nomination, mentre la Naldi è velenosa: “Puoi avere tutte le lauree che vuoi, ma con la laurea non apri il cocco, non prendi il pesce, vediamo a cosa ti serve il pezzo di carta qui”.