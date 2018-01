Lo scambio di gentilezze tra Federica Panicucci e Barbara D’Urso in merito ai festeggiamenti per i 10 anni di Mattino5 non è sfuggito a "Striscia La Notizia" e al papà Antonio Ricci. Ieri sera l’inviato Valerio Staffelli ha consegnato un Tapiro d’oro a entrambe le conduttrici di Mediaset.

Lunedì mattina la Panicucci ha dimenticato di ringraziare la D’Urso per aver inaugurato la trasmissione che poi è passata a lei e nel pomeriggio Barbarella ha risposto con un video autocelebrativo sulla nascita del contenitore e sul 30% di share. Alla consegna del trofeo di Striscia la Notizia, Blondie ha sorriso e negato che non corresse buon sangue con la collega di Cologno Monzese: “Non è vero che c’è attrito. Approfitto della telecamera di Striscia per dire che non c’è nulla tra noi, anzi la ringrazio per le belle parole che ha detto di me. Prendete me e la d’Urso alla conduzione di Striscia la Notizia, sai che bomba”.

Davanti al Tapiro, Barbara D’Urso ha dissimulato come da suo stile: “Si sono dimenticati di me? Ma veramente?Può succedere, forse è successo perché si alza presto al mattino. Comunque l’importante è che il pubblico sappia la verità, siamo stati io e Brachino ad aver lanciato Mattino 5. Ha proposto di condurre Striscia con me? Però, dai bello, immagina la d’Urso a condurre Striscia. Volendo possiamo fare anche le veline”. La D’Urso ha rifiutato il bacio di Staffelli: “Non sono io quella che baci sempre”. Un velato riferimento a Belen Rodriguez che ha ricevuto una sfilza di tapiri d’oro.