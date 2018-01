Isola dei Famosi, Monte sotto accusa per il "complotto" contro Eva Henger

Mercedesz Henger, ex concorrente dell’Isola dei Famosi, grida al complotto contro la mamma Eva, naufraga della nuova edizione condotta da Alessia Marcuzzi.

Ieri pomeriggio, nel salotto di Pomeriggio5, Mercedesz Henger dai capelli turchini ha lanciato precise accuse contro Francesco Monte e Filippo Nardi. Ha rivelato che al momento dei saluti all’aeroporto, il marito della madre, Massimiliano Caroletti, la stava salutando con trasporto e qualche lacrima mandando su tutte le furie Filippo Nardi: “Che palle, non se ne può più di queste famiglie!”, Caroletti ha replicato: “Mi dispiace che tu non ne abbia una tua qui a salutarti, ma io ce l’ho e la saluto come mi pare”. Il conte del Grande Fratello avrebbe controreplicato: “Vorrà dire che mi farò la tua sull’Isola” riferendosi chiaramente a Eva. Poi avrebbe aggiunto: “Tanto te la rimando subito a casa”.

Ma c’è dell’altro. Per la giovane Henger, Francesco Monte leader della settimana, sarebbe il capo di un complotto: “Come mai ha votato mia madre quando nessuno degli altri concorrenti l’ha nominata? E’ strano, molto strano. Dalle immagini si vede che al momento delle nomination Filippo Nardi ha scritto il nome Eva sulla lavagnetta e lo ha cancellato subito. Infatti si sente De Martino dirgli che non può cambiare e Monte bisbigliare qualcosa. Forse gli aveva detto di non fare quel nome perché tanto ci avrebbe pensato lui”. Poi fa un appello: “Il pubblico giudica mia madre per il passato (ex pornostar) invece è una donna dolcissima, dovete scoprirla”.

Perché il colosso Monte avrebbe mandato al televoto la Henger? Si tratterebbe di una vendetta retroattiva. Pare che il modello tarantino non abbia digerito la difesa dell’ex Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser da parte di Eva. Monte se la sarebbe legata al dito e alla prima occasione gliel’avrebbe fatta pagare. Al momento Eva Henger è fuori dall’Isola dei Famosi con il 70% dei voti.