L’Isola dei Famosi è iniziata da 24 ore e i concorrenti del reality show sono già ai ferri corti. In nomination ci sono Marco Ferri ed Eva Henger. Seduta sulla poltrona “bianco Dash” del salotto di Barbara D’Urso, Mercedesz Henger accusa Filippo Nardi di essere un poco di buono e Monte un complottista, mentre fra Alessia Mancini e Cecilia Capriotti si è consumata una lite furibonda per le esigenze fisiologiche del bagno.

“Maestrina versus principessina”

Se Marco Ferri (schierato con Jonathan e Francesco Monte che avrebbe già consumato con Paola Di Bendetto) è in nomination perché “è un paraculo e gioca a fare il concorrente”, Alessia Mancini si è guadagnata subito la palma della rompiscatole dell’Isola dei Famosi. Altro che ex velina timida e sorridente, Alessia che (guarda caso) imperversa con il suo spot nei programmi principali di Mediaset, è più che agguerrita. Ha all’attivo due liti: una con Chiara Nasti e l’altra con Cecilia Capriotti, sedicente attrice con la erre moscia e con la fama di essere sofisticata. In realtà, di sofisticato, nella lite, non c’era nemmeno una briciolina di pane.

Quando erano ancora in villa, Alessia ha urlato perché Cecilia fumava in bagno: “Sei una maleducata! Ma che fai fumi in bagno?! Ma non hai rispetto di nessuno”, la Capriotti ha provato a giustificarsi: “Se la mattina non faccio due tiri due di fumo non riesco ad andare in bagno. Facevo spuzzire e non avresti sentito niente”. Chissà come farà sull’isolotto di Cayos Cochinos. La Mancini, spazzolino e dentifricio in mano, è andata in giro per la casa lamentandosi dell’affronto. Ha raggiunto Francesco Monte, Jonathan e Marco Ferri che si chiedevano cosa stesse succedendo: “Fuma in bagno! Capite? Queste sono le basi, mancano le basi! Significa due cose: mancanza di rispetto e maleducazione”.

Per fortuna che adesso, sull’#Isola, i nostri naufraghi non potranno fumare! https://t.co/3scWBPOJpc — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) 24 gennaio 2018

La Capriotti ha lasciato la sua nuvola grigia e ha raggiunto la Mancini sul patio: “Tu offendi le persone, a me maleducata non lo dici. Non rti permettere. Spari sulla Croce Rossa, ieri non hai detto niente, un minimo di eleganza, altrimenti io ti dico che sei volgare. Sei ignorante perché ti stavo spiegando che erano due tiri di fumo sulla finestrella per poter andare in bagno. Era il mio turno e te non dovevi entrare” e quella: “Io ti dico maleducata tutte le volte che lo penso. Dimmi pure volgare, non me ne importa niente. La tua giustificazione sarebbe quella di non riuscire ad andare in bagno? Lo capisce che non vale?” e le tocca la spalla. La Capriotti si aggiusta con fare elegante gli occhiali da sole alla Audrey Hepburn di “Colazione da Tiffany” e le intima: “Non mi toccare, non ti azzardare a mettermi le mani addosso, non lo fare mai più. Sai solo urlare, urli come una fruttivendola”, poi inizia a sviscerare quei due tiri di sigaretta, ma la risposta dell’ex velina non tarda: “Non hai chiesto scusa e ho difficoltà a relazionarmi con te perché parli da sola e non ascolti”. Ognuna delle due si fa consolare da un amico.

Mercedsz Henger attacca Filippo Nardi in studio a #Pomeriggio5 https://t.co/VBrW2wjJRQ — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) 24 gennaio 2018

“I portinai”

Intanto Nadia Rinaldi, Filippo Nardi e Craig Warwick hanno già avuto un alterco con Francesca Cipriani. Si sono alzati molto presto e hanno iniziato a ridacchiare tanto da svegliarla (dormiva per terra in cucina perché non aveva vinto il letto, ndr). La bionda si è lamentata una, due, tre volte finché non ha sbottato: “Adesso vado dalla produzione, sembrate dei bambini. Ve l’ho chiesto per piacere e meno male che l’oca sono io”. Più tardi, la Rinaldi, che finge di non voler spettegolare e poi spettegola, si rivolge a Nardi: “Ecco noi siamo in portineria e guardiamo. Io non voglio entrare in queste storie, non ce la faccio. Quella che urla, l’altra che si arrabbia, mi fanno ridere”.

Sfogliate la gallery per vedere come se la sono passata i nostri naufraghi a Villa la Palma a poche ore dallo sbarco sull’#Isola! https://t.co/M1eGVXq9e8 — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) 23 gennaio 2018

“Il complotto”

Filippo Nardi, il conte senza contea, sembra essere lo stesso del Grande Fratello di qualche anno fa. Arrogante, presuntuoso e maleducato. Mercedesz Henger, ospite di Barbara D’Urso a Pomeriggio5, ha svelato un retroscena: “Prima della partenza, c’erano le famiglie a salutare i concorrenti, mia madre stava abbracciando me e il marito. Lui ha detto: che palle queste famiglie! E Caroletti gli ha risposto: ci spiace che tu non ne abbia una tua qui a salutarti. Filippo ha controreplicato: vorrà dire che mi farò la tua sull’Isola riferendosi a mia madre. Poi ha aggiunto: te la rimando subito a casa. Era presente anche una persona della produzione. Vi accorgerete presto di chi è Filippo”. L’episodio può essere vero (ed è verosimile) o falso e Nardi ha diritto a raccontare la sua versione dei fatti. La giovane Henger ha anche urlato al complotto architettato da Francesco Monte: “Come mai ha votato mia madre quando non aveva ricevuto neppure una nomination? Filippo Nardi aveva scritto il suo nome sulla lavagnetta e lo ha cancellato. Dai filmati si vede che De Martino gli dice che non può cambiare e si sente Monte bisbigliare qualcosa. Il pubblico giudica mia madre per il passato invece è una donna dolcissima, dovete scoprirla”. Segue pianto senza lacrime. Ma perché Monte avrebbe mandato al televoto la Henger? Forse perché ai tempi del GFVip e dell’affaire “Cecilia-Ignazio-armadio” la bella Eva si schierò dalla parte dell’argentina. Monte se la sarebbe legata al dito, pronto a fargliela pagare alla prima occasione. Al momento Eva Henger è fuori con il 70% dei voti.