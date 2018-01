Un saluto ai fan che è anche un evento. Nell'epoca dello streaming, il 70enne Elton John dà ancora una volta una lezione a tutti e, al passo coi tempi, sceglie una diretta YouTube da New York per confezionare l'annuncio più importante della carriera: il prossimo sarà il suo ultimo tour, poi l'addio alle scene. Per iniziare il lungo congedo dai fan, il cantautore britannico regala loro, ovunque si trovino nel mondo, venti minuti di concerto dal vivo con i suoi più grandi successi, suonando, come li ha abituati, il pianoforte. Poi si siede sulla poltrona, sereno e sorridente, e lancia la bomba, che era stata anticipata poche ore prima dal Mirror: "Sono in tour da quando avevo 17 anni. Non lo farò più, il prossimo sarà l'ultimo. Le mie priorità sono cambiate. Abbiamo dei bambini e non voglio perdermi niente. Sono una persona incredibilmente fortunata, ho avuto una carriera meravigliosa e una vita bellissima. Ma ora, per me, vengono prima mio marito e la mia famiglia".

Elton John, però, non scomparirà. Il suo non è un addio alla musica, ma solo alla faticosa e soddisfacente parte che lo ha sempre portato in giro per il mondo per portare la sua arte al pubblico in tutti i continenti. "Sarò ancora creativo, ma non viaggerò più. Scriverò canzoni e inciderò album, però voglio portare i miei figli alle partite di calcio", spiega, lasciando uno spiraglio di speranza a chi della sua musica non può fare a meno. Niente ripensamenti, però, come successe quando annuncio il ritiro dalle scene ma poi non mantenne la promessa, per la gioia dei fan. Questa volta la decisione è definitiva. Perché un ultimo tour? "Per ringraziare i fan di tutto il mondo".

E sarà proprio così, visto che sono previste 300 date a partire da Allentown, in Pennysylvania, che dureranno fino al 2021. Tre lunghi anni di 'Farewell, yellow brick road world tour': l'ultimo sforzo prima della 'pensione' del Rocket Man. "La musica fa parte della vita delle persone, e vorrei che chi verrà ai miei ultimi concerti si divertisse e salutasse un vecchio amico". Le date del tour non sono ancora note, ma il primo lotto di biglietti, per il Nord America, sarà in vendita dal 2 febbraio.Una delle voci più amate del Regno Unito (e del mondo) sceglie così la famiglia al lavoro.

Elton John si dedicherà al marito David Furnish, con cui ha celebrato l'unione civile nel 2005 e poi le nozze nel 2014, e ai loro figli nati tramite madre surrogata: Zachary, di otto anni, e Elijah, di 5. Il baronetto della musica (nominato dalla regina Elisabetta nel 1998) vuole però, ancora una volta, lasciare il segno nel cuore dei suoi fan e c'è da scommettere che lo farà con il tour d'addio: "Voglio andarmene con il botto. Non con un piagnucolio".