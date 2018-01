"Uomini e Donne", ecco Mariano: il nuovo tronista fa impazzire la De Filippi

Sussulto di vita al Trono Classico di "Uomini e Donne", è stato presentato il nuovo tronista Mariano Catanzaro. Video di introduzione anomalo e per colonna sonora "Il Gladiatore".

Scende le scale ed è subito il trash che ti aspetti dal dating show dei record: "Maria, se non ce la faccio nemmeno stavolta me faccio prevete (prete, ndr). Pozzo spiegare il perché di questa scatola? Ti ho portato un regalo da San Gregorio Armeno, facciamo un applauso alle maestranze. Già sai Maria, è ppe tte, ppe tte". Si tratta di una statuina del presepe che raffigura Queen Mary seduta sullo scalino. Saluta Alex: “Frate’, frate’” e si siede: "È cumudo sto seggiolone (il trono, ndr)". Datemi un Mariano e vi solleverò il mondo!

Paolo Crivellin, tronista che non vuole nessuna al di fuori di se stesso, classico esempio di bello che diventa brutto, perde l’aplomb e litiga furiosamente con gli opinionisti Tina Cipollari, Mario Serpa (che gli ride in faccia) e Alex. È indeciso tra due ragazze, le limona entrambe ma nemmeno questo gli serve a decidere. Maria De Filippi fa capire come stanno le cose: “Care ragazze, vi voglio dire che da parte della redazione non c’è mai stata nessuna pressione per non farlo scegliere, anzi! Il contrario. Lo abbiamo spinto a prendere una decisione ma non ne vuole sapere. Al momento uscirebbe da solo anche se ha una preferenza che non dice perché non è sicuro. Un discorso molto freddo e razionale”. Gianni Sperti sbraita: “Colpa vostra ragazze, io da mo' me ne sarei andata”. E Tina: “A questo punto dovrà essere eliminato”. Marianna (che non merita di essere scelta per quell'accoppiamento rosso, giallo e nero) e Angela si agitano come due galline nell'aia e parte uno stratosferico: “Ma che me ne fotte a 'mme. Vado via” di Angela.

Crivellin vuole lavorare su se stesso, ha bisogno di guardarsi dentro, di essere convinto dei suoi sentimenti, di scoprire la vera origine delle Piramidi così la De Filippi si gioca la carta massima visibilità e poi basta: “Vuoi passare tre giorni interi insieme a loro?” e quello: “Sì mi aiuterebbe”. Le corteggiatrici non ci stanno, berciano nemmeno fossero a una riunione condominiale. Si alzano e se ne vanno e il tronista: “Colpa del pubblico e di tutti voi che le avete pompate. Non sono io quello strano!”. Dopo questo putiferio, il giovane torinese ha trascorso 3 giorni con ognuna delle due corteggiatrici e alla fine NON ha scelto. Nelle successive registrazioni è scomparso e né lui, né le ragazze e tantomeno la redazione di UominieDonne hanno spiegato cosa sia successo. Nessuna notizia è pervenuta: finalmente Paolo Crivellin è diventato interessante.

E al pubblico sta antipatico anche perché per colpa della sua indecisione, la De Filippi non ha potuto presentare le corteggiatrici di Mariano che saluta così: “Ecco Mari', così rimarrò sulu, sulu”.