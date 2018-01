La prima puntata dell’Isola dei Famosi inizia lunedì e finisce martedì quando passano i camion della raccolta rifiuti ma ci sono tutti i presupposti per un’edizione di successo. I nominati della settimana sono Marco Ferri e Eva Henger. Per nulla al mondo mandate a casa Giucas Casella e Francesca Cipriani: promettono di illuminare il buio del lunedì.

“L’Isola dei Famosi è un mistero da vivere” è l’incipit di Alessia Marcuzzi, capelli biondi mossi fino alle spalle e completo pigiama nero e tacchi rossi. Sono bastati cinque minuti per capire che hanno dato all’Isola dei Famosi la stessa impostazione del Grande Fratello Vip (“cose incredibili, nulla sarà prevedibile, i concorrenti saranno spiazzati” dice la Marcuzzi) e che sarà donatore universale di trash a go-go.

Mara: bentornata tra noi

Alessia Marcuzzi presenta subito i due opinionisti Daniele Bossari e Mara Venier, seduti l’uno di fronte all’altro. Zia Mara saluta Alfonso Signorini: “Lo saluto anche se mi ha tradito per Ilary Blasi” e regala il primo scoop: “So che Monte ha già adocchiato qualcuna diversa da Bianca Atzei. Poi ve la farò vedere”. È come ce la ricordavamo: finta tonta, spiritosa, autoironica. Si spegna alla distanza e si risveglia più tardi quando le paillettes della gonna sono diventate puntine infilate nel fondoschiena: “Ao’ Alessia quando finisce? È l’una di notte”.

Al contrario Daniele Bossari ha ingurgitato uno stabilimento di torrefazione di caffè: più loquace di quanto fosse lecito attendersi, vispo e ben informato. La Marcuzzi rivela che la prima settimana in albergo, lontano dalle telecamere, succede la qualunque così hanno deciso di spiarli a loro insaputa (hanno promesso di mostrare le immagini ma non le mandano). Parte il collegamento con i naufraghi, sanno che andranno in onda martedì e invece sorpresa: “Iniziamo adesso”. Sono felici come quando si apre il frigorifero a mezzanotte e ci trovi una cipolla. Giucas Casella regala la prima perla: “Mara, ti vedo”, “Ma come fai?”, “Sono un grande paragnosta”.

Si passa all’elicottero su cui c’è Stefano De Martino. Ha dimenticato la dizione a casa però è spontaneo, sveglio, lievemente impacciato (spiega sicuramente meglio di Bettarini) e il feeling con la Marcuzzi si palpa: “Eh mica sono contento di essere qui sopra, ora ho capito perché gli altri inviati non si sono buttati. Ciao Santi, papà ti vuole bene”. Bossari si aggiudica la prima cattiveria: “Ma nuota a cagnolino!”. E’ il momento delle clip di presentazione, su tutte svetta quella di Giucas Casella: “L’isola è mia, la carica e l’energia me l’ha data madre natura. Guardamiii, guardamiii, mossa di potere”. Non si trasforma in un Autobot però è chiaro che sarà il Malgioglio dell’Isola. Lui, Amaurys, Eva e Jonathan raggiungono l’isolotto con i Flamingo, i fenicotteri rosa che fanno trash in foto, figuriamoci in diretta tv. Sono 3 invece di 4 come i concorrenti. La Marcuzzi spiega per 10 minuti che i devono arrangiare e alla fine la Venier: “Ma non ho capito, loro sono 4 e i Flamingo 3, come fanno?!”.

Panico a bordo

Si devono buttare Rosa Perrotta (alla faccia del “sarò naturale” si è fatta il trucco semipermanente), Alessia Mancini e Francesca Cipriani. Le prime due vanno, la terza vale da sola un’ora del reality. Coroncina di fiori finti color rosa pare Cicciolina che ha ingoiato un cinghiale. Al momento del tuffo, piange, impreca, urla, aggredisce il pilota e con voce che apre il cemento: “Scendi, scendi, scendiiii. Vai più giùùù, non voglio morireeee, non voglio morireeee. È alto, siete pazzi”. Salta addosso al pilota che prima si abbassa, poi si alza e va via. È un vero e proprio attacco di panico nonostante quella bocca spalancata e fissa lasci il dubbio che stia ridendo.

Mara Venier le urla: “Buttati che tanto ci rimani a galla e per definire la scena, spreca l’aggettivo “felliniana”. La riportano sulla terraferma e racconta: “Se salgo sull’aereo voglio vedere patente e libretto, è un pazzo furioso, mi ha fatto sentire male ed era altissimo, aveva le portiere aperte e faceva corrente. Gli ho detto chiudi la portiera. C’era un operatore che ha rischiato di morire”. Secondo tentativo e la Cipriani supplica il pilota come Gemma fa con Giorgio: “Ti prego abbassati, ti prego, te lo chiedo per piacere. È altoooo, abbassati”. Piange e chiama la mamma (meraviglia: sembra la mamma di Audrey Hepburn), le viene da vomitare, le manca l’aria. Ha un autentico attacco di panico. Alla fine, forza e dai, forza e dai si butta. Ma la produzione aveva il dovere di intervenire prima con una soluzione alternativa.

“Caccia al tesoro”

La Marcuzzi mostra una serie di oggetti nascosti nella sabbia che in teoria dovrebbero tornare utili. C’è anche la camera d’aria. Zia Mara la scambia per una “bella pompa” e a tutti viene in mente la tenda rossa del GFVip. Alessia è spigliata e presente ma a tratti imita la Blasi, se quella sbagliava Serena con Simona, lei si ostina vezzosamente a sbagliare l’accento di Amaurys. Ha scelto il tormentone: “Mossa di potere, pubblicità” al posto di “me parece todo stupendo” ed è subito bocciata dal web. Urta il sistema nervoso almeno quanto il conto da 1.000 euro pagato dagli studenti cinesi per 3 bistecche e una frittura a Venezia.

"Saranno Isolani"

Viene aperto il televoto per scegliere chi mandare sull’Isola tra Deianira (“Sono web influenCèr”), Franco e Valerio. A mezzanotte si conosce il verdetto. Concorrente ufficiale l’uomo di peso Franco che non aveva voglia di tornare dalla moglie. Deianira la prende malissimo e quando l’ex pugile la saluta per andare in Palapa, lei lo manda a quel paese. Anche il popolo dei social non è contento e segnala che il televoto è stato chiuso proprio quando Franco era al 38% e Deianira al 37%. Spuntano pure le foto di Franco con Silvio Berlusconi, il regista Cenci, Jovanotti, Fedez, Totti, Dybala e De Martino. Stranamente manca Belen Rodriguez. Se c’è un dio del trash, Barbara D’Urso deve prendere Deianira come opinionista di Pomeriggio5. Tandem con Karina Cascella e si vola.

“Nuovi mostri”

Lo share si impenna, schizza in alto, la curva si allunga. Le abbiamo dette tutte e spieghiamo perché. Si spiaggiano i naufraghi a bordo dei Flamingo: Giucas si è bevuto mezzo Oceano, mentre gli addominali di Amaurys hanno trainato Eva Henger (da brividi la simpatia della figlia Mercedesz) e Jonathan acciambellati come fossero in piscina con un Negroni nella mano destra e il cellulare nella sinistra. Il tempo di mettere piede a Cayo Cochinos e Giucas e Amaurys, uno di fianco all’altro, fanno la pipì in diretta, lo nota Bossari e la Marcuzzi chiede conto. Casella ci fa capire quanto sarà importante per quest’Isola: “Mi sono spaventato perché mi sono girato e ho visto una bestia… mi sono vergognato del mio”, “Non era un paguro” scherza Bossari e quello: “Non ho mai visto una cosa simile!”. Si sale di tono, la Venier dice di non capire cosa stia succedendo, De Martino prende il machete: “Si è spaventato per queste dimensioni”. Il regista Roberto Cenci lo sgrida e invita a passare oltre. Il ballerino: “Sembra la fiera del controsenso”. È doppio senso ma non fa niente.

Gialappa’s Band: una garanzia

La Gialappa’s Band ha fatto più interventi in una puntata dell’Isola che in tutto il GFVip. Primo siparietto hot con Mara: “Non prendete in giro sull’età, con uno di voi ho avuto una notte a Bologna”, poi domande di geografia, tallone d’Achille dei concorrenti dei reality. Vince a mani basse, Francesca Cipriani: “Dov’è l’Honduras? GLI Honduras, oddio, se lo sapevo guardavo meglio su Google. Confina con Africa, America, avevo 9 A Geografia. Pescare? No, io non riesco a TOGLIERE IL FIATO al pesce, ho imparato l’anno scorso a prendere le zanzare in casa. Cosa sono le patelle? Sono tipo crépes? Tipo paella? La PAGEL, la PAIARD? Cos’è la barriera corallina? Quella che avete messa voi di ferro per non fare entrare gli squali”. Un pensiero pure su De Martino: “Perché sono tutti in costume e Stefano è vestito come in una baita alpina? Possiamo riequilibrare visto che Nino (Formicola, ndr) è in mutande?”

“Isola dei fantasmi o isola dei manzi”

Secondo la Marcuzzi sull’Isola c’è una leggenda ci sarebbe il fantasma di una donna che va a cavallo. Poi rivela che in albergo il sensitivo Craig Warwick ha sentito la presenza di una donna rimasta impressa nei filmati delle telecamere. Non si capisce dove vuole arrivare ma la Venier è poco interessata. Le “fanno più gola” i manzi dell’Isola: De Martino, Francesco, Marco Ferri, Amaurys e soprattutto Francesco Monte, 100 kg per 1,90 cm e due braccia pari alla pancia di Franco. E’ martedì quando i naufraghi entrano per la prima volta in Palapa, la presenta De Martino con inconfondibile gesticolare napoletano.

“Il migliore e il peggiore”

Già le spiegazioni della Marcuzzi sono notoriamente confuse, figuriamoci alle 00.23 quando il cuscino ha preso vita e ti reclama. I concorrenti fanno la prova dell’anello di fuoco ed è il solito pasticcio di tempi. Francesco Monte è il migliore e va su un’isola con Filippo, Rosa, Marco, Paola Di Benedetto, Jonathan, Alessia, Bianca e Nadia; Giucas Casella è il peggiore e va su un’altra con Amaurys, Eva Henger, Chiara Nasti, Francesca Cipriani, Nino, Franco, Cecilia e Craig.

“Nomination vespaio”

All’una di notte la Marcuzzi si ricorda di essere molto, molto in ritardo. In effetti, anche il veglione di Capodanno ha una fine. Comunque, le nomination sono palesi e l’unico immune è Francesco Monte. Altro che gruppo unito! Filippo nomina Marco che si stupisce, Rosa va su Nadia perché non mi ha mai rivolto la parola e quella: “Ma che dici?”, Jonathan e Amaurys scelgono Rosa per mancanza di empatia, Alessia fa il nome di Marco che viene nominato anche da Nadia, Bianca Atzei e Eva Henger (“perché facevate confusione, vi ho chiesto di abbassare la voce e hai detto non siete in una suite. Ci sarà la registrazione” rivelando che sapevano delle telecamere nascoste”). Marco vota Chiara e Giucas, spaesato senza la sua badante, nomina CRECKER QUELLO CHE PARLA CON GLI ANGELI, sarebbe Craig che si incavola e gli dice che è invidioso. Giucas replica stizzito e balbettante: “Invidia, ma sei fuori di testa?”.

L'antipatia risale a un’incomprensione in albergo. Cecilia sceglie Marco, ovviamente “niente di personale”, stesso nome di Nino “perché recita perfettamente la parte del protagonista dell’Isola dei Famosi”, Franco dà il colpo di grazia e nomina Marco: “Scusa è il primo nome che mi è venuto in mente”. Craig e Chiara nominano Alessia perché “sparla dietro”, ma la fashion blogger ce l’ha pure con Marco: “Era inutile votarlo perché tanto tutti hanno già capito che è un paraculo e ha fatto commenti inadatti nei miei confronti, io ho un fidanzato a casa”. Alessia si inalbera e replica: “Lei si comporta da regina”. Francesca e Paola nominano Nadia che fa una faccia schifata. Ci si mette pure la Marcuzzi che litiga con la produzione: “Ma come? Nomination senza motivazioni? Non mi è mai successo, è la prima volta. Va be’”. Il secondo nome da mandare al voto è Eva e lo fa il leader Francesco Monte.