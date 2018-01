All'Isola dei Famosi la rivincita di Francesco Monte: passa la notte con Paola Di Benedetto

Scintille d’amore tra Francesco Monte e la bellissima Paola Di Benedetto all'Isola dei Famosi su Canale 5. In meno di 24 ore, il modello si è preso la rivincita sull'ex fidanzata Cecilia Rodriguez. È leader della settimana, vive sull'isola del mejor e ha già gli occhi a cuoricino per madre natura.

Poche immagini di daytime e si scopre che a far breccia nel cuore del tarantino non è stata Bianca Atzei, ma l’ex madre natura dal fisico perfetto Paola Di Benedetto. L’intesa fra i due è grande come una noce di cocco e in un confessionale Francesco Monte conferma: “Mi piace, lei è interessante anche dal punto di vista caratteriale”. Lei un po’ più furba: “Voleva fare il simpaticone e gliel’ho concesso, ma mi piace”. Ridono insieme e passano la notte vicini. Nadia Rinaldi è la prima capera: “Ho già visto degli sguardi, gatta ci cova”.

Monte ha vinto la prova del fuoco in 32", è leader della prima settimana dell’Isola dei Famosi, è immune dalla nomination ed è l’idolo del web. La sua foto abbracciato a Stefano De Martino è oggetto di meme. Sono i due ex cognati Rodriguez e già questo basta a renderli simpatici a mezzo mondo.