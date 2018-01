Mattino Cinque, guerra sull'anniversario. La Panicucci "censura" la D'Urso e lei si vendica

Guerra a colpi di RVM tra Federica Panicucci e Barbara D’Urso. Tema del contendere i 10 anni di “MattinoCinque”, il contenitore del mattino in onda sulla rete ammiraglia di Mediaset. Questa mattina, la bionda e bella conduttrice ha festeggiato l’anniversario con tutto lo staff e ha ricordato anche Claudio Brachino, il direttore della testata giornalistica Videonews, primo conduttore del programma. Sul profilo Instagram, la Panicucci ha postato una sua foto sorridente davanti a una mega torta per il decennale: “#mattino5 festeggia 10 anni e da 9 anni è diventata la mia seconda casa. Un gruppo di professionisti straordinari che fanno grande il mattino di canale5. Sono riconoscente e grata a tutti”.

Tutto dolcissimo e meraviglioso peccato che Blondie non abbia volutamente citato la prima padrona di casa: l’acerrima rivale Barbara D’Urso. Zero, nemmeno per sbaglio, nemmeno di sfuggita, nemmeno per mera educazione. Barbarella, che pure in una recente intervista aveva elogiato la Panicucci (“Non mi sopporta? Non so se è vero, secondo me è brava in quello che fa”), non ha subito in silenzio l’(inspiegabile) affronto e ha sfoderato gli artigli a Pomeriggio5. Parlava di Al Bano quando ha interrotto il dibattito e ricordato che Mattino5 compiva 10 anni e soprattutto che a darlo alla luce è stata lei: “Ero in tournée teatrale quando mi chiama Mediaset e mi dice che vuole fare un nuovo programma del mattino, che vogliono assolutamente me, che mi devo trasferire subito a Milano. Io rispondo che non posso, che vivo a Roma con i miei figli, ma insistono e mi dicono di pensarci una notte. Il giorno dopo ero a Milano per iniziare la nuova avventura con Claudio Brachino. Avevamo uno studio piccolissimo e facevamo fino al 30% di share (cosa che la Panicucci si sogna). Sono felice, ho fatto la scelta giusta perché Mattino5 ha generato Pomeriggio5 e Domenica Live. Voglio ringraziare chi mi ha voluto”. Già questo basterebbe a stendere l’avversaria, ma la D’Urso sferra il colpo del k.o. mandando in onda una clip autocelebrativa della durata di 3 minuti 3. Come a dire: la prima padrona di casa non si scorda mai.

Non è la prima volta che le due presentatrici si fanno sgarbi reciproci, l’ultimo in ordine di tempo ha riguardato il GFVip. Si sono strappate le esclusive sui concorrenti come se lavorassero per due aziende diverse. E Mediaset muta.