Isola dei Famosi, Alessia Marcuzzi avverte i fan: il look è riciclato

Poche ore e sarà di nuovo Isola dei Famosi con Alessia Marcuzzi al timone e Stefano De Martino inviato in Honduras. Sono 17 i naufraghi desiderosi di ritrovare fama e visibilità grazie alla vittoria finale.Alessia Marcuzzi, 45 anni, è pronta alla nuova avventura con cui spera di bissare il successo del Grande Fratello Vip. Per ora, ha stuzzicato la curiosità del pubblico femminile con i suoi outfit selezionati da un guardaroba esclusivo: il suo armadio. È lei stessa a comunicarlo via Instagram.

Nel post scrive: “Mi vestirò con le cose del mio armadio. Ho pensato di fare una cosa che fanno un po’ tutte le donne quando hanno una serata: mettere insieme pezzi che già abbiamo, low cost, firmati o vintage e rivisitarli un po’. Mi sono divertita insieme alla mia amica @clascutti a rimettere insieme capi di grandi stilisti che per la loro unicità rimangono nel tempo a cose a basso budget comprate di recente. Alcune cose le ho già indossate e sarà bello riproporle”.

L’iniziativa è piaciuta alla maggior parte dei followers e anche a ladyfacchinetti. La moglie del suo ex Francesco Fachinetti e padre della figlia Mia, ha scritto: “In bocca al lupooooo”. Qualcuno ha ironizzato: “attenta che quella vipera della D’Urso dirà che la copi visto che lei indossa vestiti vintage a Domenica Live”. Questa sera, alle 21.15 dopo Striscia la Notizia, si vola a Cayos Cochinos sperando che ci regali le stesse emozioni del Grande Fratello Vip.