Isola dei Famosi, parte l’avventura. Da Arisa a Romina Power: ecco chi non è naufragato in Honduras

Conto alla rovescia per l’Isola dei Famosi condotta da Alessia Marcuzzi su Canale5. Domani (ore 21.15) si conosceranno meglio i 17 naufraghi, dopo una settimana invece saranno svelati i due concorrenti misteriosi che vivranno a Cayo Cochinos all’insaputa degli altri vip. Intanto Nadia Rinaldi ha già litigato con Francesca Cipriani (per lo sponsor sulle valigie, figuriamoci cosa farà quando i problemi saranno la dieta e la convivenza forzata in condizioni estreme) e l’ex madre natura di “Ciao Darwin” Paola Di Benedetto è stata fermata allo scalo di Città del Messico perché ha smarrito il passaporto.

Ma quali sono i vip che sono rimasti esclusi? Lo rivela il settimanale Spy. Out: Giulia Salemi che, dopo il buon provino, ha preferito concentrarsi su altri progetti, Elettra Lamborghini che farà la cantante e l’attore Maurizio Battista. Fra i rifiuti finali, quello di Fabrizio Bracconieri, Romina Power, Arisa e Antonio Razzi. Claudio Santamaria avrebbe imposto il no alla moglie Francesca Barra e Corrado Tedeschi si è tirato indietro all’ultimo momento aprendo le porte a Giucas Casella. A casa anche Niccolò Bettarini, Sabrina Ghio, Brigitte Nielsen ed Emanuele Filiberto di Savoia, chi per motivi di soldi, chi su sconsiglio dei genitori, chi per disinteresse. Sempre secondo la rivista rosa le candidature di Mattia Marciano e Noemi Letizia non sarebbero state prese in considerazione.