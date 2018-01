Parte l’Isola dei famosi tra fantasmi, misteri e tanti ex a caccia di riscatto

L’appuntamento con la prima puntata è per lunedì 22 gennaio su Canale 5 in prima serata. Sulla terza edizione de L’isola dei famosi si concentrano tutte le aspettative di Canale 5 che, nonostante il cast da sottobosco dello spettacolo, spera di bissare il successo della seconda edizione del Grande Fratello Vip.

Non solo, ma il reality, quest’anno, viene sfruttato da alcuni degli aspiranti naufraghi, come una sorta di terapia psicologica per far fronte a problemi personali. Sono almeno tre i partecipanti che hanno svelato di approfittare della permanenza in Honduras per elaborare dolori e sofferenze. Probabilmente una tecnica per catturare l’attenzione del pubblico.

Ma in questa schiera ci sono Bianca Atzei, reduce della rottura del suo legame con Max Biaggi, Francesco Monte ex di Cecilia Rodriguez che, molto più verosimilmente, cerca una visibilità propria e Craig Worwik il sensitivo che ha raccontato di essere reduce da un brutto periodo per molteplici motivi...

