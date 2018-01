Il Moige (Movimento Italiano Genitori) scatenato contro la televisione diseducativa. Dopo aver chiesto alla Rai di intervenire sugli sketch di Luciana Littizzetto a “Che Tempo che fa”, ha preso posizione anche contro Barbara D’Urso e Domenica Live.

Il pomo della discordia, anzi il doppio pomo è il seno rifatto di Allegra Cole. Domenica scorsa, la D’Urso che continua a cavalcare l’onda della chirurgia estrema, ha intervistato Allegra che si è rifatta il seno e il fondoschiena. Se il sedere ricorda quello della Kardashian, altrettanto non si può dire delle mammelle che non hanno paragoni in tutto il mondo: pesano 11 chili. La donna, insegnante di piano, porta la decima, ha rivelato che una tetta è più su dell’altra (si vede chiaramente) per un incapsulamento che andrebbe risolto chirurgicamente.

Di tutto questo al Moige e al suo Osservatorio importa zero. Ritiene che “l’intervista mandata in onda in fascia protetta sia diseducativa e un esempio di bassa qualità. Ha offeso la dignità delle persone che erano collegate su Canale 5 per seguire Domenica Live”. Per questo motivo ha presentato denuncia chiedendo ai vertici di Mediaset di prendere provvedimenti per evitare che si ripetano episodi simili in futuro. Al momento non è giunta alcuna risposta dall’azienda del Biscione e men che meno da Barbara D’Urso.