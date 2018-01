Ad Amici, la bravata della festa di compleanno è costata l’espulsione a Nicolas e la sfida (con polemica) a Vittorio. Riammessi invece il cantante Biondo e il ballerino Filippo. Luca è la new entry.

Il talent show di Maria De Filippi riparte da un RVM in cui si vedono i giovani talenti pulire le strade di Roma. La De Filippi precisa: “Il provvedimento è stato preso per insegnarvi il senso di responsabilità e l’autodisciplina”. Poi rivela che su wittytv è possibile leggere il messaggio di ringraziamento del sindaco Virginia Raggi (non lo fa su Canale5 per non violare la par condicio, ndc).

Entrano Biondo, Nicolas, Vittorio e Filippo, i quattro ragazzi a rischio espulsione. Sono previste tre opzioni: cartellino rosso immediato, riammissione e sfida. Il primo esame è quello del cantante Biondo che ha la salivazione azzerata dalla tensione. L’intonazione è migliorata ma nulla più. Bravo, invece, nel sermone: “Vorrei far capire a tutti che se si mantiene la testa a posto si può davvero arrivare da qualche parte”. I giudici si confronto in stile Masterchef e il verdetto è scontato: “La commissioni è favorevole alla riammissione” dice Rudy Zerbi.

Il secondo esame è per Filippo. Deve eseguire quattro coreografie completamente nuove. Alla fine, il ragazzo ammette che ci sono state molte imprecisioni anche se ce l’ha messa tutta. La commissione si ritiene soddisfatta e il ballerino può tornare al suo banco.

Tocca a Nicolas che dà il meglio di sé. Purtroppo nel quadro della professoressa Celentano fa quel poco che è in grado di fare e delude in quello della Peparini.

Maria De Filippi fa notare che Biondo ha avuto due cover complicate ma accessibili e due suoi inediti che già conosceva, mentre Nicolas si deve cimentare in una coreografia di ballo classico senza mai aver fatto danza classica: “Come dare un esame di latino senza aver fato latino”. La Celentano replica: “Per questo bisogna studiare” e la Peparini le dà ragione: “Anch’io non sono contenta. Se eccelli nel tuo, allora puoi aggiustare anche negli altri , altrimenti fai fatica. Siamo stati abituati a un livello eccellente in questi anni e qui non ci siamo”.

Il verdetto è espulsione definitiva: “La commissione è contraria alla riammissione. Ma sei giovane, hai un buon fisico e se studi tanto puoi recuperare” dice la Celentano.

L’ultimo a esibirsi è Vittorio. Non ha la sufficienza nelle coreografie della Celentano e della Peparini che sembra molto contrariata: “Su di lui sono molto perplessa. Per alcune cose vedo una crescita, per altre non vedo la forza che avevano altri ballerini. E non voglio accontentarmi”. Vittorio lamenta il grado di difficoltà sia per tecnica sia per interpretazione. La commissione all’unanimità è contraria alla riammissione. Ma l’intervento dell’allievo Brian e i dubbi della De Filippi (“ho visto livelli diversi e non capisco”) spaccano a metà il fronte dei professori.

Queen Mary fa una proposta alla Peparini: “Se ci sono due ragazzi che meritano di entrare fra quelli provinati e che rappresentano il tuo stile, ti accontentiamo. Uno subito e l’altro lo mettiamo in sfida con Vittorio, ma decide un’altra commissione”. La Celentano è contraria: “No, eravamo tutti d’accordo fino a un minuto fa. Vittorio tenerti dentro sarebbe uno specchietto per l’allodole e non ha senso far decidere altri professori perché tra un mese tocca di nuovo a noi e il giudizio non è buono. Non capisco i miei colleghi maschi. E’ bastato l’appello di un alunno per metterlo in sfida? In una settimana non può migliorare così tanto da convincerci”. Vittorio va in pressing per ottenere la sfida. La Peparini precisa: “Vittorio balla sporco, butta le braccia, i movimenti però se lui insiste lo accontento, non mi sento di negare quest’opportunità”. Si accende la polemica con la Celentano che le fa notare: “Scusa, hai già detto che c’è uno che ti piace e tra una settimana che fai? Mandi via lui e ti tieni Vittorio? Allora Maria decidi tu”. La De Filippi ricorda che la sua proposta è stata rigettata. I professori si ritirano di nuovo e decidono per la sfida tra Vittorio e Klaus, mentre il ballerino Luca entra subito.