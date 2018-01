È iniziato il conto alla rovescia per l’Isola dei Famosi e l’inviato Stefano De Martino ha già raggiunto l’Honduras insieme ai vip naufraghi. Il bel ballerino di “Amici” avrà intorno numerose tentazioni: su 17 concorrenti 9 sono donne sexy ed esplosive. Il settimanale "Vero", in edicola, si chiede se ci sarà un Bettarini bis (l’ex calciatore ebbe una breve storia con Dayane Mello).

Stefano De Martino non concede molto al gossip, sembra che sia fidanzato con l’influencer Gilda Ambrosio, ma durante l’intervista a Verissimo ha dichiarato di essere single.

Sull’Isola non sarà facile perché la pattuglia femminile è eterogenea e sono tutte donne molto affascinanti e provocanti. Francesca Cipriani è l’ex concorrente del GF 6 e del reality la Pupa e il Secchione, poi ci sono la delusa dall’amore Bianca Atzei che potrebbe cercare conforto fra le braccia di un naufrago, l’ex tronista Rosa Perrotta, fidanzata ma la lontananza potrebbe farsi sentire, Paola Di Benedetto è invece uno spettacolo della natura visto che è l’ex “madre natura di Ciao Darwin”, l’influencer Chiara Nasti, la più giovane del gruppo. Inoltre ci sono Alessia Mancini ex letterina e moglie felice di Flavio Montrucchio, Eva Henger e Nadia Rinaldi desiderosa di mettere in mostra il nuovo fisico.

De Martino sarà circondato anche da uomini bellissimi: Marco Ferri, modello e figlio dell’ex calciatore, Francesco Monte balzato agli onori del gossip per il tradimento di Cecilia Rodriguez e Amaurys Perez ex pallanuotista della Nazionale. Più maturi: Giucas Casella che potrà contare sul sostegno della grande amica Mara Venier, opinionista in studio, Filippo Nardi ex GF 2, il comico Nino Formicola e Jonathan Kashnanian vincitore del GF nel 2004. Da lunedì 22 gennaio ne vedremo delle belle.