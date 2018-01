Isola dei Famosi, prima lite fra naufraghe: Nadia Rinaldi aggredisce Francesca Cipriani per le valigie

L’Isola dei Famosi parte il 22 gennaio su Canale5, ma i concorrenti sono già partiti. Per la tangente. Stando a quanto riferito dal sito www.bollicinevip.it, si è già consumato il primo scontro tra naufraghe. Nadia Rinaldi e Francesca Cipriani hanno avuto un battibecco per lo sponsor ben prima di salire sul volo che le porterà in Honduras. L’attrice si è lamentata con la produzione per una serie di valigie con lo sponsor. La bombastica Cipriani aveva i bagagli con logo, mentre gli altri no e la Rinaldi ha tuonato: “Perché lei sì e io no?”. Pubblicità anche per Francesco Monte che pur spaesato ha avuto il tempo di postare un selfie con un nuovo paio di occhiali da sole.

Ma c’è un’altra naufraga finita nel mirino. Si tratta della blogger Chiara Nasti che ha festeggiato il suo approdo a Cayo Cochinos e i suoi imminenti 20 anni (li compirà proprio lunedì 22 gennaio) con un party e una torta a forma di Isola. Peccato che il logo, come le hanno fatto notare gli utenti social, fosse sbagliato: “Vai a fare un programma e non conosci neanche il logo?”. Una gaffe non da poco perché il simbolo era quello utilizzato ai tempi della Rai.