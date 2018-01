Isola dei Famosi 2018, naufraghi in viaggio. E Alessia Marcuzzi spiazza tutti

Alessia Marcuzzi ha presentato l'edizione dell'Isola dei Famosi 2018 che prenderà il via lunedì 22 gennaio alle 21.10 su Canale 5. "Volevamo spiazzare gli spettatori e i concorrenti, in quest’edizione e crediamo di esserci riusciti. Io sono un po' mamma con tutti loro anche se quando c'è da dire qualcosa non mi tiro indietro – ha detto con la consueta energia la Marcuzzi -. Come l’anno scorso con Samanta De Grenet. È una mia amica però appena si è lamentata il primo giorno l’ho subito redarguita. Mi aspetto un'isola molto combattuta, ognuno è lì per un motivo. Chi per dimenticare una storia finita male, chi per riscattarsi, chi per superare le proprie paure. L'isola mostra quello che sei. Punto e basta. Dopo Fragomeni e Degan, mi piacerebbe vincesse una donna. Vedo molto agguerrita e decisa Alessia Mancini, anche Nadiona (Nadia Rinaldi, ndr) è in forma. Ha perso tantissimi chili ed è combattiva”.

Sarà l'Isola del mistero. "I naufraghi verranno portati in una villa dove troveranno diversi disagi, Stefano De Martino farà delle incursioni e raccoglierà le loro confidenze con una telecamera nascosta. Poi verranno prelevati a sorpresa e finalmente giungeranno sull'isola" ha dichiarato Cristiana Farina a capo del progetto.

La presentatrice romana sarà affiancata dagli opinionisti Mara Venier e Daniele Bossari. Il vincitore del Grande Fratello Vip 2 è raggiante: “Sono felice di indossare queste nuove vesti di opinionista. Cercherò di interpretare la psicologia dei naufraghi, mi immedesimo in loro, ma non sarà facile per me giudicarli”. Altra novità di quest’anno, la presenza della Gialappa’s Band con il medesimo ruolo ricoperto al GF Vip.

I vip sono stati convinti dalla produzione che il programma inizia con un giorno di ritardo, inoltre non sanno che l’atollo dove vivranno nasconde alcune insidie e una scatola misteriosa che modificherà alleanze e rivalità. Fra le novità, una rivelata da Alfonso Signorini: non ci sarà più playa desnuda. Sarà sostituita da playa desolada dove andrà il meno amato del pubblico che però avrà diritto di scegliersi un compagno di sofferenze. Nella seconda puntata si paleseranno due concorrenti di cui non si conosce il nome ma già sbarcati in Honduras.