Al Trono Over di “UominieDonne" arriva lo gigolò ed è boom di contatti. Il giovane Aaron è il regalo di Tina Cipollari a Gemma Galgani che non disdegna l’omaggio, mentre il sito del ragazzo va in tilt durante la puntata. E poi Maria De Filippi rilascia un’anticipazione: nuovo battibecco tra Anna, tornata in trasmissione, Gemma e Giorgio.

La settimana del “Trono Over” si apre con Tina che imita Gemma e allestisce un camerino con prosciutti, salami, formaggi e gabbiani volanti, mentre Gianni Sperti impersona Giorgio Manetti e il suo fare sorpreso. Dopo questa clip, la De Filippi svela che Gemma ha trascorso una settimana in Egitto e parte il video delle sue vacanze: sale di diritto sul podio della “tv spazzatura”. Al ritorno dalle Piramidi, la protagonista del dating show ha allestito di nuovo il camerino di Giorgio Manetti “per renderlo molto accattivante”: cuscini, teli, incenso e musica araba su cui si muove sinuosa (secondo lei) ma confonde l’Egitto con l’India. Il gabbiano fiorentino sorride con distacco: “Ah mi ha restituito il pigiama”.

Spazio in studio all’abituale teatrino: Giorgio compiaciuto, Gemma sognante. “Nella terza età ho ritrovato la giovinezza – afferma la dama bionda - è un momento magico e trasmetto il mio entusiasmo alle donne a casa. Non ho aspettative su Giorgio nell’immediato” e quello se la ride: “Sono tre anni che non è nell’immediato...”. Risuona il disco rotto: “Ho avuto coraggio con dignità di ripropormi pensando che fosse bloccato per orgoglio ferito” sebbene Giorgio la smentisca: “No, non era orgoglio. Io sono narcisista e spero che continuerai a farmi queste sorprese, ma lascia perdere la dignità”. Qualche battibecco con Tina Cipollari e un intervento della vera mummia del programma Tinì che molto ci è e poco ci fa: “Devo ringraziare Gemma perché mi ha regalato una palla di Natale con la sua faccia dentro. Ma dimmi, secondo te potrebbe riprendere la vostra storia?”, la risposta è “Si vedrà”. Il Manetti si presta al gioco e ringrazia Gemma. Per la visibilità, ovviamente. Decide di concederle un ballo, un po’ come quando vorresti affondare il cucchiaio nella Nutella ma in casa hai solo la monodose, quella odiosa.

E’ il momento del regalo di Tina Cipollari a Gemma. E’ uno gigolò vero, si chiama Aaron, ha 30 anni, capelli castano chiaro una barba rada, fisico palestrato. Gemma fa “occhi lucidi e voce del sesso” come dice Tina che aggiunge un evidente doppio senso (uno dei tanti): “Non esce dal camino, ma ci entri tu”. Lo gigolò è pagato dalle 21.30 fino alle 11 del giorno dopo per prestazioni sessuali ed extra: “Te lo mando direttamente in albergo, lui è ingaggiato per fare sesso. L’ho istruito io”. La dama torinese non dice né sì, né no, pensa a uno scherzo, ma il giovane precisa: “Sì Tina mi ha detto tutto, sono io a recarmi dalla cliente. Ho visto che cerchi un po’ di passione. Sai come si dice Giorgio? L’orto che non zappi te, lo zappa qualcun altro’”. Finora erano stati troppo raffinati, ci voleva. La Galgani la prende troppo sul serio: “Potremmo andare a cena, non finalizzata per forza al sesso. Va bene che sono in forma, ma scusa Aaron per il resto non sono preparata”. Il colloquio è trascurabile, un po’ meno la faccia di Giorgio che strizza gli occhi a fessura e fissa un punto lontano tra i riflettori dello studio. Cosa mai si starà chiedendo il gabbiano? Ipotesi A: “Accidenti, non ci voleva questo giovane manzo a rubarmi la scena”, ipotesi B: “Cavolo, io non mi sono fatto pagare per frequentare Gemma”, ipotesi C: “Avrò chiuso il gas e spento la lavatrice?". La De Filippi ci tiene a precisare che è tutto vero, non sia mai che il pubblico da casa pensi a uno scherzo di dubbio gusto. No, qui stanno scrivendo gli archivi Mediaset. Aaron fa ballare la dama torinese con la leggiadria di un cubo di cemento, poi si siede e Queen Mary lo interroga perché si è accorta che il parterre femminile scalpita al pari di un cavallo ai nastri di partenza di una gara (hanno scommesso sull’età di Aaron, ndr). “Ho iniziato per caso, prima facevo il pasticcere – chiarisce il giovane – Ho un sito internet e ho una rubrica sul sesso, molto elegante per capire le donne. L’età delle mie clienti va da 22-23 anni a 44-45” e Tina: “Ah ecco perché per Gemma mi hai chiesto quel prezzo! Però hai visto? Ti ho fatto un regalo utile”. La sofisticata Galgani gli fa notare: “Io una rubrica sull’amore, ma sono due cose distinte”. Certo, certo…Ma la cosa più divertente sta succedendo a casa dei telespettatori: Aaron è stato subito “stalkerato” su tutti i social e il suo sito con la scritta in home page “Perché sognarlo e basta? Chiedimelo con un messaggio (anche Whatsapp) o chiamami: 3334064184” è andato in down per i troppi contatti. Intanto, Giorgio muto rosica in silenzio. Si chiude con la De Filippi che dice: “Non sembravi dispiaciuta Gemma”, “Sì mi ha messo a mio agio, mi sono divertita” e Tina: “Vedrai stasera quanto ti diverti”.

Al centro si siedono Nicola e Jara, alfieri del vero amore, ogni tanto succede pure questo a “Uomini e Donne”. Lei è finalmente pronta a vivere la favola con lui, ringraziamenti e tanti saluti. Il dating show termina con una succosa anticipazione: Gianni vuole sapere i motivi del ritorno di Anna, la donna ribadisce di non sentire più Giorgio (è tornato a fissare il suo punto con occhietti profondi) ma scatena Gemma che si dice convinta di essere molto invidiata dalla dama e accuse reciproche di avere una storia parallela con Giorgio senza preoccuparsi che a quell’età, forse, non gliela fa.