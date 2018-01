Deianira, Franco e Valerio: ecco i finalisti di Saranno Isolani

Barbara D’Urso a Pomeriggio5 ha presentato i tre finalisti di Saranno Isolani. Lunedì 22 gennaio, in diretta su Canale5, Alessia Marcuzzi manderà in Honduras solo uno di questi tre. Una sorpresa (gradita?) per i Vip.

Franco, 55 anni di Taranto, sposato con due figli, è personal trainer: “Sono pronto” anche se la D’Urso gli fa notare che ha una pancia pronunciata.

La #cabinarossa di Franco a #Pomeriggio5, pronto per partire per l'@IsolaDeiFamosi insieme ad altri due aspiranti naufraghihttps://t.co/rduAudqbMp — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) 16 gennaio 2018

Deianira, 40 anni, napoletana, si definisce web influencer. Nota per i video in cui parla (da sola) con Barbarella: “Sono single, ho voluto la mente libera per andare all’Isola”.

Anche Deianira è venuta a trovarci nella #cabinarossa di #Pomeriggio5 prima di partire per l'@IsolaDeiFamosi insieme agli altri due aspiranti naufraghihttps://t.co/HlJd1yXMmR — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) 16 gennaio 2018

Valerio di Taranto, 40 anni, è regista teatrale, attore e mentale coach: “Voglio andare all’Isola perché mi conosco bene e so che posso farcela”. E’ single da 8 anni e ora in cerca di anima gemella.

La #cabinarossa di Valerio a #Pomeriggio5 uno dei tre aspiranti naufraghi che partirà per l'@IsolaDeiFamosi https://t.co/n6ti4SqZkB — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) 16 gennaio 2018

Il web li ha preferiti a tutti gli altri concorrenti del mini reality on line Saranno Isolani.