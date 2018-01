"Uomini e Donne", al trono classico volano insulti. E Nilufar fa a pezzi i corteggiatori

"Uomini e Donne" Trono Classico si sveglia e insegue il Trono Over sul terreno del trash, solo che i protagonisti esagerano e sconfinano in deprecabile e inutile volgarità.

In attesa del trono di Mariano Catanzaro, le troniste Sara e Nilufar non si distinguono per dolcezza e pazienza. In verità, i loro corteggiatori, riciclati dalle edizioni precedenti, sono più innamorati di se stessi che delle belle napoletane. Tal Lorenzo, il figo di Cinecittà, sta provando la tattica “Giulia De Lellis” che conquistò Andrea Damante con: “Per prima cosa ti volevo dire che sei s***o”. Solo che Sara, autodefinitasi “Marylìn” non ci ride su e si indispettisce perché i suoi riccioli d’oro non sono celebrati a dovere. Nilufar, metà napoletana e metà persiana, asfalta tutti i corteggiatori con schiettezza dialettale e con un pizzico di intransigenza acida che mal si concilia con la bellezza e la gioventù della ragazza.

Di recente, dalle scale è sceso Emanuele, romanaccio tutto pepe, vecchia conoscenza della redazione (ex corteggiatore non scelto). È uscito con Sara e sembra ci sia un certo feeling anche perché “io sono uomo, gli altri sono bambini, sono tutti lì per farsi vedere”.

Dall’RVM dell’esterna si torna allo studio e scoppia un battibecco tutto “bippato”. Il tema non è la contesa “contessina” Sara, ma il loro ego. Chi ha il “bottone” più grosso? “Io sono uno squalo e voi pesciolini rossi, ci metto un attimo, io vi disintegro” ruggisce Emanuele. Gli risponde Lorenzo: “Ma vai a farti una c***a”. E quello: “Ho due p***e che mi fumano, sono un fenomeno”. Lorenzo: “Te sbrano” e così finché Nilufar occhi di ghiaccio se ne esce così: "Ma menomale che ve lo dite da soli che siete dei fenomeni. Sembra una scena Mo ce arrapigliam tutt chell che è o nuost". Alla Gomorra. Volano stracci di educazione fatta a pezzi.