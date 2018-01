"Saranno Isolani", aspiranti naufraghi in guerra per sbarcare sull'Isola dei Famosi

"Saranno Isolani", il reality ombra dell'Isola dei Famosi che partirà il prossimo 22 gennaio, è giunto alla conclusione. Domani saranno resi noti i tre preferiti dal pubblico che ha seguito sul web il programma che manderà un "non famoso" in Honduras insieme ai vip.

Sull'isola della Toscana si sono distinti soprattutto il modello Federico Dolce (che ha intrecciato una love story con Miriam Adinolfi), la terribile Deianira Marzano e l'ex pugile Franco Terlizzi. Dovrebbero essere loro i tre finalisti per una stuoia. Litigi, scontri e presunti amori hanno animato queste settimane. Deianira, casertana, è la più odiata dal gruppo, in particolare da Federico: "Non la sopporto, non mi piace niente di lei: dal modo in cui si pone al modo in cui parla, come si atteggia, quello che fa quello che dice. Non sopporto Deianira in toto. È il mio incubo da quando siamo arrivati qua!”. A sua volta la 40enne non apprezza la vanità di Federico: "Sbaglia le prove perché ha le scarpe con il tacchetto".

La blogger Asia Valente, invece, ha fatto breccia nel cuore di Francesco Balacco che le dedica appassionate poesie. Inoltre è rimasta folgorata dal suo mito: l'ex naufraga Paola Caruso spedita sull'isola per svelare ai concorrenti i segreti della pesca senza canna. Si sono formati due gruppi: da una parte Deianira, Barbara e Asia, dall'altra Federico, Franco e Miriam. Tra poco scopriremo chi la spunterà.