Paura da Barbara D'Urso, uomo mascherato fa irruzione in studio

Una puntata particolare quella di oggi per Barbara D'Urso che, nel corso della puntata di Pomeriggio 5, ha prontamente fronteggiato un’irruzione in studio. Con la coda dell’occhio la conduttrice ha visto una persona con il viso coperto da una maschera o passamontagna nero che stava per entrare in studio e ha subito mandato la pubblicità dopo le dichiarazioni di Patrizia Pellegrino sul Principe di Monaco ("non era un Re a letto") e di Mery Falconieri sulle corna dell’ortopedico sardo Giovanni conosciuto al Grande Fratello.