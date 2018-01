È morta Dolores O'Riordan, addio alla voce dei Cranberries

La cantante dei The Cranberries, Dolores O'Riordan, è morta all'improvviso a Londra. Lo ha fatto sapere la sua agente tramite una nota, citata dai media irlandesi. La frontwoman aveva 46 anni. "La cantante della band irlandese The Cranberries era a Londra per una breve sessione di registrazione. Non sono disponibili al momento ulteriori dettagli. I familiari sono distrutti dall'aver appreso la notizia e hanno chiesto di rispettare la loro privacy in questo momento molto difficile", afferma la nota.

Nei giorni scorsi la band aveva annunciato in una nota lo stop del tour proprio a causa dei problemi di salute dell'artista. "Purtroppo la cantante Dolores O'Riordan ha avuto istruzioni dai medici di interrompere le attività per le prossime 4 settimane, per motivi di salute" si leggeva nel comunicato che ufficializzava l'annullamento di diverse date compresa quella che avrebbero dovuto tenere il prossimo 12 giugno a Milano. Stiamo lavorando - aggiungeva la band - per cercare di riprogrammare i concerti, sarà nostra premura informare il pubblico di aggiornamenti in tempo reale. Posteremo il prima possibile i dettagli per ottenere il rimborso dei biglietti. Siamo molto spiacenti per qualsiasi disguido e delusione questo possa provocare nei fan, è stata una decisione presa a malincuore ma la salute di Dolores è più importante". Poi oggi il triste epilogo.