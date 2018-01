Dopo "C'è Posta Per te" la signora Vincenza conquista il web e "Uomini e Donne"

I social hanno adottato Vincenza, la signora dalla chioma ispida rosso melograno che sabato scorso nella prima puntata di “C’è posta per te” ha ritrovato l’amore perduto 49 anni prima. Ci sono voluti ben quattro signor Carlo Botto, ma alla fine Maria De Filippi ha trovato quello giusto. Tutto è bene quel che finisce bene, ma la particolarità espressiva e dialettica della signora di Fara Novarese non è sfuggita al popolo del web che ha subito confezionato esilaranti meme e gif in suo onore e che da giorni raccoglie like per vederla al "Trono Over". Il trash è assicurato.

L’esuberante Vincenza, indossava una maglietta oro, nero e rosso uscita direttamente dagli inferi, ma in realtà era lì per un motivo dolcissimo: cercava l’uomo che quasi mezzo secolo prima le aveva rubato il cuore. Il postino di Maria ne ha trovati 4. Quando è entrato il primo Carlo Botto, Vincenza ha iniziato a leggere il suo messaggio: “Cotone bianco e soffice, che ho toccato con le mie mani e che ricorda la morbidezza della mia pelle. Oro scintillante, come il pacchetto di sigarette (prende il pacchetto, ndr) e come il mio sorriso: ma questo pacchetto è vuoto, vuoto come il mio cuore. Un plaid, che ha visto i cieli stellati ed è stato coperto da erba verde e candida neve. Un cuore matto, matto da legare, che giorno e notte pensa solo a te. Capelli rosso fuoco, così come si infuocano i miei occhi quando ti guardo”.

Succede che il primo signore non è quello giusto, allora entra il secondo. Vincenza rilegge la lettera, ma nemmeno questo è l’amore perduto. Entra il terzo uomo, la signora ricomincia e Maria: “Ancora con ‘sto plaid?!”. Niente: terzo buco nell’acqua. Tutte le speranze erano riposte nel quarto e ultimo Carlo Botto. È lui! Via la busta e abbraccio. Ma adesso, cara De Filippi, trovale una sediolina a “Uomini e Donne” Trono Over.