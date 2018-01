Colpo di scena all'Isola dei Famosi, tra i naufraghi spunta Giulia De Lellis

Dal Grande Fratello Vip all'Isola dei Famosi. Tra i naufraghi pronti a sbarcare in Honduras il prossimo 22 gennaio spunta il nome di Giulia De Lellis. A sorpresa infatti sembrerebbe che l'ex gieffina e corteggiatrice di Uomini e Donne non sia intenzionata a mollare i reality. La giovane esperta di tendenze sarebbe in trattative esclusive per diventare una naufraga della nuova edizione del reality condotta da Alessia Marcuzzi con Stefano De Martino inviato speciale.

Già lo scorso anno la De Lellis avrebbe dovuto partecipare al programma Mediaset ma alla fine, a causa della sua eccessiva magrezza, venne scartata. Quest’anno, però, pare che Giulia possa seriamente entrare a far parte del cast. Solo indiscrezioni e, finora, nessuna conferma ufficiale ma il colpo di scena è garantito.