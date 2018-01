Giallo ad Amici, i ballerini sospesi rischiano l'espulsione

Torna "Amici" e lo fa con una diretta choc. Maria De Filippi affronterà il tema della sospensione di tre ballerini della scuola. È in arrivo una triplice espulsione? Durante la puntata quotidiana, trasmessa da Real Time, la professoressa Alessandra Celentano ha perso la pazienza e deciso di sospendere i ballerini Filippo Di Crosta, Vittorio Ardovino e Nicolas De Souza. L’insegnante è famosa per la sua severità, ma questa volta pare proprio che gli allievi abbiano superato il limite: li accusa di “gravissime violazioni” al regolamento. I fatti incriminati sarebbero avvenuti al di fuori della scuola. Come conseguenza del provvedimento, non indosseranno la divisa del talent show, ma saranno vestiti in borghese.

“Sono successe delle cose gravissime, non voglio ripeterle perché ci sono le telecamere, ma è abbastanza imbarazzante – ha detto l’insegnante - A breve verrà informata tutta la macchina che si muove intorno al programma. Voi avete la fortuna di stare qui gratis ma non vi meritate tutto ciò. Non siete dei bambini, siete stati redarguiti più volte e sapete a cosa mi riferisco. Sapete cos’è la disciplina e venire riposati! Se state male, chiamiamo subito l’osteopata o gli specialisti e questo è il risultato? Non avete cervello, ma dopo la manfrina piangete”.

Alla notizia, i ballerini si sono portati le mani in faccia per la vergogna e ora temono di essere espulsi. L’unico a tentare una difesa è stato Vittorio Ardovino che ha chiesto scusa con l’effetto di innervosire ancor di più la Celentano: “Ma quanti anni hai Vittorio? Tu non sai che per questo lavoro bisogna mangiare bene, studiare, essere seri? E voi bruciate così questa chance? Ormai delle vostre scuse non me ne frega niente, erano già stati presi dei provvedimenti. Non capite niente. Per adesso voi sabato non ballate, siete congelati. Quindi quando io esco vi cambiate e vi mettete in borghese! State qua dentro e non potrete usufruire delle lezioni. Al momento sono l’unica ad essere informata dei fatti. Adesso ci dovremmo riunire e parlare, perché queste non sono cose da poco. Queste sono cose molto gravi e ci saranno conseguenze molto gravi”.

Amici 17 è un’edizione molto movimentata e, a quanto pare, indisciplinata. Prima della Celentano, è toccato a Rudy Zerbi scontrarsi duramente con il cantante Luca Vismara.