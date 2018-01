Continua il repulisti di Maria De Filippi a “UominieDonne” trono over. Oggi si è letteralmente infuriata con alcune dame. Meglio delle pulizie di Pasqua: Anna Maria friendzonata da Raffaele ed Emy sbugiardata. Si salvano Carmine e Anna bisnonni promessi sposi e Giovanni e Maria Pia 70enni in simbiosi.

“Friendzone”

La trasmissione riprende dalla telefonata "tranello” a Raffaele, l’uomo con il quale Anna Maria è stata fotografata fuori dal programma. Il tono della voce è di chi si aspetta una telefonata dalla redazione. L’interrogatorio è affidato a Gianni Sperti: “Anna Maria ha confessato la vostra amicizia molto intima”, ma quello non ci casca e con tono glaciale risponde: “Non so cosa abbia confessato o non è vero o è impazzita. Ditele che è un po’ bugiardella, siamo stati sempre amici e non crederò mai che possa avervi detto queste cose. In genere le persone che si innamorano devono essere in due. Io so che lei è innamorata, non me l’ha detto apertamente, ma l’ho capito grazie alla mia età (esperienza, ndr)”. La De Filippi subentra: “Ma sei lei si fidanzasse ti dispiacerebbe? Tu pensi che proverai mai qualcosa di diverso dall’amicizia?”, le risposte di Raffaele sono una pugnalata al cuore: “Io l’ho sempre considerata un’amica. E’ una persona perbene, non so come trasformare l’amicizia in amore, dovrebbe partire qualcosa da parte mia. Un domani potrebbe anche succedere, non lo so. Per ora no. Lei voleva venire a Roma e io non le ho mai impedito di farlo. Non mi dispiacerebbe se trovasse qualcuno perché lei sarebbe felice. Non importa con chi. Non la voglio fermare in nessun modo. Non ne abbiamo mai parlato apertamente, so che mi ama però io provo amicizia”. Maria gli fa notare che quest’amicizia frena Anna Maria, ma lui: “Lei è fredda con tutti, forse un po’ meno con me. Se uno si innamora la deve prendere com’è: fredda”. La telefonata si chiude anche perché il pubblico posteggio di Anna Maria, nemmeno fosse un’auto, sa di pubblico ludibrio. E non è giusto. Maria prova a lenire la sofferenza: “Devi capire che da parte sua c’è solo amicizia”, Anna Maria ormai ha le lacrime agli occhi e sussurra: “E’ così anche da parte mia”, “Eh, non proprio”. Friendzone come a 20 anni. Può bastare.

Bisnonni in love

Parte l’RVM con Carmine Grasso e Anna Grassi, i due over letteralmente travolti nello studio da un insolito destino di passione. Carmine le dà del lei: “Deve solo cucinare e tenere in ordine la casa, quando vogliamo uscire, usciamo, io sono il vostro accompagnatore”, Anna lo interroga sul segno zodiacale che ha sempre il suo perché “scientifico”: “Che segno sei?” “VerginA”, “Pure mio marito era Vergine, un segno un po’ pesantuccio”. Sono tornati per salutare perché vanno a vivere insieme. Entrano e Carmine cinge d’assedio la De Filippi, mentre Anna ha un meraviglioso vestito blu elettrico di chiffon con ali a pipistrello. Pronta per la balera. Carmine: “E’ stato un fulmine che ha bruciato tutto”, Anna: “Mi ha presentato già come la sua futura moglie. L’amore non ha età”. E sono sinceri: hanno spazzato via quel senso di solitudine che attanaglia il genere umano, soprattutto a una certa età. Gli occhi a cuoricino non convincono Emi (non sa cosa l’aspetta), ma Gianni Sperti: “Zitte cornacchie, zittellacce, siete invidiose”. Il cavaliere difende strenuamente la sua dama con baci e fiori: “Guai a chi la tocca”. Ballano, ovviamente sulle note di “Felicità” di Al Bano e Romina Power, loro irriducibili coetanei.

“Proemio dell’Iliade”

“Cantami, o Diva, del pelide Achille l’ira funesta che infiniti addusse lutti agli Achei”. Si può riassumere così la rabbia della De Filippi per il comportamento di Emi, altra vecchina dal carattere di fuoco, la cui virtù non sembra essere l’onestà. Ha conosciuto Francesco, si sono sentiti, ma non visti perché lei sta traslocando. Sostiene che gli piace e che lo aspetta a Novara quanto prima, tuttavia lui non è dello stesso parere. Sperti non le crede: “Ma come è possibile che non riesci mai a quagliare?”, nemmeno la De Filippi è persuasa. Perché LEI SA. “Non capisco la pantomima di adesso – attacca con tono calmo ma un pizzico irritato -. Alla redazione hai detto che non ti piace perché è di Reggio Emilia, mentre Francesco ha detto che sei stata sgarbata e scostante. Lui ti ha proposto di vedervi a Roma un giorno prima e te hai detto no. Un po’ come ha fatto Alfredo con Anna Maria” e Emi: “No, ma quando? Tu non mi hai mai detto di vederci prima”, Queen Mary è basita: “Ma come no? Me l’ha detto la redazione, faccio fatica a capire quello che sta succedendo, Francesco l’hai riferito tu. Io parlo italiano” e l’uomo: “Sì è vero”. Chiamano la redattrice Sonia che conferma tutto, Emi finge di non capire: “Ma no, non è vero, LORO FANNO SEMPRE COSI’”. A questo punto la De Filippi non ci vede più dalla rabbia e, pur senza perdere la corona, apre tutto il diaframma e con voce che sale potente dal profondo, si abbatte su Emi: “Basta!! C’è un limite, ma sono a un tanto così...E’ una questione di anagrafe, mia mamma mi ha insegnato ad aver rispetto di chi è più grande, ma se voi non ne avete per noi allora comincio anch’io. Dite sempre: loro vogliono fare queste cose (la redazione, ndr), un po’ sopporto, ma poi basta, perché poi mi stanco. Ti sembra che Sonia sia una che vuole andare in televisione?! (la ragazza è bianca come un cencio e senza trucco, ndr). Sonia non è bugiarda, la bugiarda è lì al centro. E’ inutile dire che lo vuoi vedere quando non ti interessa. Faccio fatica a capire questa sceneggiata”. Emi quasi la ignora e si rimette a parlare con Francesco, la De Filippi la ferma: “Dovete chiedere scusa a Sonia! Non tu Francesco, parlo di Emy che ha capito benissimo e finge di non capire. Trovo orrendo far la prova della redazione. Invertite le situazioni, questa cosa non mi piace”, la signora si volta verso lo staff e persevera: “Devo chiedere scusa?”, Maria sputa fuoco al pari di un altoforno: “Invece di chiedere scusa, fai la domanda se devi chiedere scusa???!!!! Fate un ballo va’ che io faccio un giro”. Mai andare contro l’operato della redazione: la De Filippi si trasforma in una leonessa che deve dar da mangiare ai suoi cuccioli. Non ci sono prigionieri, solo prede. E l’ira mariana non è sfuggita ai social: si sono accorti della sua voglia di rimettere ordine nel parterre femminile.

In volo verso Ciampino

Per fortuna a stemperare il clima di “tutti a casa”, ci pensano Maria Pia e Giovanni, una vaga somiglianza con Eugenio Scalfari. Si. sono conosciuti a “UominieDonne” e ora vanno a vivere insieme a Ciampino. In due avranno 140-150 anni. Nel filmato si vede l’inizio della loro nuova vita, mentre nel riquadro piccolo c’è Gemma Galgani, la “Sconsy” bionda. Sciorina il repertorio: prima il sorriso, poi lo sguardo affranto e a seguire un principio di lacrimuccia. Maria Pia e Giovanni entrano, sono elegantissimi ed entusiasti. Sono il ritratto della felicità: si compensano, si capiscono, si ritengono un dono insperato l’uno per l’altro. Sono in simbiosi e in sincrono parte il pianto “galgano”.