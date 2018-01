Sanremo è anche una gallina dalle uova d'oro. Almeno per i conduttori. Sono stati resi noti i cachet del direttore artistico e dei due conduttori del Festival. Claudio Baglioni guadagnerà complessivamente 600mila euro, come dire 120mila euro a serata. Meno di quello che i conduttori del Festival prendevano nell'era pre-crisi: 1 milione di euro per Paolo Bonolis nel 2009 e 1,2 milioni per Giorgio Panariello nel 2006. Quanto ai suoi due angeli custodi, la bella Michelle Hunziker guadagnerà 400mila euro e Pierfrancesco Favino si dovrà "accontentare" di 300mila euro. In altre parole in tre porteranno a casa 1,3 milioni. Mica bruscolini.