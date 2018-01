Isola dei famosi 2018, il cast è ufficiale. E spuntano le sexy naufraghe

Il settimanale “Spy", in edicola, ha rivelato il cast completo dell’“Isola dei Famosi” in partenza il 22 gennaio su Canale 5. I nomi promettono un’edizione spumeggiante, ma a questi vip si aggiungerà anche il vincitore del reality-ombra “Saranno isolani”. Per le donne ci sono la showgirl Cecilia Capriotti, l’ex velina Alessia Mancini, la cantante Bianca Atzei, la prezzemolina Francesca Cipriani, le attrici Nadia Rinaldi e Eva Henger e la web influencer Chiara Nasti, l’ex tronista Rosa Perrotta e la modella “Madre Natura” Paola Di Benedetto.

Per gli uomini il modello Francesco Monte, ex di Cecilia Rodriguez, il mago Giucas Casella, l’ex gieffino espulso Filippo Nardi, Nino Formicola del duo comico Zuzzurro e Gaspare, il modello e figlio dell’ex calciatore dell’Inter, Marco Ferri, il nuotatore Amaurys Perez, il vincitore del GF5 Jonathan Kashanian e il medium Craig Warwick.

Alla conduzione Alessia Marcuzzi, inviato in Honduras Stefano De Martino e opinionisti in studio Mara Venier e Daniele Bossari.