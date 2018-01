Higuain e Hunziker riaprono C'è posta per te. Maria De Filippi "brucia" Milly Carlucci

Domani, in prima serata su Canale 5, torna “C’è posta per te”, il programma di punta di Maria De Filippi. Sentimenti, riappacificazioni e addii conditi da ospiti importanti. Il settimanale “Nuovo Tv” dedica ampio spazio al ritorno del programma che avrà come guest star Gonzalo Higuain e Michelle Hunziker con Tomaso Trussardi, per la prima volta mano nella mano in tv.

Il settimanale si concentra su un aspetto: la mancanza di contro programmazione da parte della Rai, l’unico vero competitor. Si legge infatti: "La Tv di Stato ha deciso di mandare in onda fiction e film fino al 17 febbraio, giorno in cui prenderà il via la tredicesima edizione di "Ballando con le stelle", il programma di RaiUno condotto da Milly Carlucci”. Dunque la Rai dà un mese di vantaggio alla De Filippi, un mese che dovrebbe essere rimontato dal charleston e dal tango. Un’impresa tutt’altro che facile considerando che l’anno scorso la media di spettatori per Canale5 fu di 5 milioni con uno share del 24%.

La rivista diretta da Signoretti lancia anche un’indiscrezione: “Secondo le ultime voci dietro la busta potrebbe sedersi il sex symbol scozzese Gerard Butler e l’attore Patrick Dempsey”. Per il “dottor Stranamore sarebbe un tris dopo l’ospitata del 2014 e del 2016. Nella lunga lista di star su cui può contare Queen Mary anche Francesco Totti e l’amico Carlo Conti che la volle sul palco di Sanremo un anno fa.

Gli ascolti record sembrano scontati e il giornale la definisce un “Re Mida in gonnella”, ma la De Filippi non ne è ossessionata: “Tutti pensano che io viva attaccata ai dati Auditel, non è così. Li considero importanti ma riesco a vivere anche senza”.