Uomini e Donne, Maria De Filippi al Trono Over fa a pezzi Anna Maria

Maria De Filippi show. Mai così loquace la conduttrice del dating show “Uomini e Donne”. Nella puntata di oggi del Trono over era decisa a chiarire la posizione di Anna Maria: “Non sei Miss Universo, ci sono le foto con Raffaele”, mentre Sossio è rimasto spiazzato dal comportamento di Ida.

Pulizie di Pasqua

Una puntata panino: la prima fetta di pane è stata la storia infinita tra Gemma e Giorgio, la seconda fetta Sossio, Riccardo e Ida. Il gustoso ripieno nonché antipasto per la prossima puntata Annamaria, Alfredo e Raffaele. Andiamo con ordine.

Si parte dall’RVM del ballo estorto da Gemma a Giorgio e dalla patetica richiesta con voce venata di sentimentalismo: “Però dammi l’ultimo bacio, poi posso anche morire” e il gabbiano impacciato: “Ohi, ohi, sei stata molto carina e coraggiosa, va bene te lo do, per Natale, poi è finita”, ma la dama lo vuole sulla bocca: “Non hai coraggio, non dico sulla guancia, qui” e si porta il dito sulle labbra con fare pudico. La dolcissima Candy, Candy si è rivoltata nella tomba. Nel riquadro piccolo, Gemma si rivede e sorride con le labbra, gli occhi, il naso e le orecchie. Si rientra in studio e Tina Cipollari la stende: “Io sono imbarazzata per lei con tutto che la detesto. Non hai rispetto per te stessa, ma puoi elemosinare un bacio fino alla morte?”, al contrario Gemma è fiera: “Non ricordavo che fossero state tre le richieste, ho dimostrato cosa provo. Devo falsificare e nascondere?”. La De Filippi spazza via ogni dubbio: “Lui è dispiaciuto e imbarazzato di non poter aderire alla richiesta. Non era sprezzante”. Nuovo questo “non aderire alla richiesta”, molto simile a quando hai difficoltà a fare la voltura del gas. Anche se qui la difficoltà sta nel “switchare” il Manetti dalla modalità off a quella on.

Giorgio si è dimenticato, e glielo ricorda la De Filippi, che in attesa c’è Maria Gabriella, la donna che frequenta. Gems è costretta ad alzarsi e sedersi sulla sua sediolina. Entra la bella signora di Palermo e fa un panegirico di Giorgio che in confronto quello di Isocrate per Atene è scritto così, così: “Mi ha trasmesso tatto e signorilità oltre a una grande umanità. Nella serata che gentilmente mi hai voluto regalare, ho conosciuto una persona di grande dignità e pulizia. Fa sentire la donna sicura. È sempre educatissimo e molto presente nonostante la distanza. Come ti ho detto: rubi il sole alla Sicilia con il tuo sorriso”. Il gabbianaccio ha la stessa aria di una cubista che si esibisce ammirata in discoteca. La conoscenza continua.

La sciantosa

Qui inizia il De Filippi show. Tollerante, accomodante, simpatizzante, di parte, ma quando intima l’ aut-aut si salvi chi può: “Siediti Annamaria”. Le cose con il buon Alfredo sono andate male perché secondo la dama napoletana lui non è stato presente, non l’ha cercata e non le ha dimostrato entusiasmo. La “vergine di ferro” ha colpito ancora. Sta per iniziare la solita tiritera a base di “quanto sei sciocco, io scherzavo” quando Gianni Sperti interrompe tutti: “Io so che la redazione ha delle foto di Annamaria e Raffaele”. Riassumendo: un sito di gossip, Isa e Chia, li ha sorpresi insieme e Annamaria ha avvisato la redazione. La signora è paonazza, ha due scocchette rosso fuoco. E non è il troppo fard. La De Filippi: “Ecco, qui vi siete accorti del fotografo”, lei: “No, io no”, “Come no? Lui l’avrà detto a te e infatti vi siete allontanati”. Annamaria sostiene che c’è solo amicizia, che Raffaele è di suo gradimento, ma lui non desidera nulla di più: “Sì lui mi piace, ma ormai sono due anni che c’è questo rapporto, mi sono abituata”. Il database storico di “UominieDonne”, Gianni Sperti, le ricorda che ha detto di non vederlo più da tempo e quella prontamente: “Non l’ho visto per un periodo, ma non posso uscire con un amico? O devo stare chiusa in casa?”.

Queen Mary le fa notare: “Anna Maria, io ti credo quando dici che non c’è una tresca però credo che te sia invaghita di lui e quindi non ha senso venire qui, illudi altri uomini”. “Invaghita è un parolone, mi piace. Non vivo nella speranza” replica Anna Maria che non sa come uscirne e The Queen tira fuori dal cilindro: “Abbiamo invitato Raffaele in studio ma non ha voluto saperne”. Sperti sfodera: “Se è tuo amico perché non è venuto a dirlo? Perché vi siete separati alla vista del fotografo? Acca’ nisciuno è fesso”.

La De Filippi sa esattamente dove vuole arrivare e quando gli altri lo capiscono è sempre troppo tardi. Le fa un tranello: “Facciamo una cosa, chiamiamolo e digli che non lo vuoi sentire più perché hai incontrato un’altra persona che ti piace”. Anna Maria cade nel tranello: “No, perché devo dire una bugia? Perché devo farlo?”. Ha fallito la prova mariana. La signora cambia discorso e ad accusa ripetutamente il fin troppo paziente Alfredo di essere “sciocco, di essere un baccalà”. Un errore che la conduttrice non perdona: “Anna Maria, essere offensiva con lui che non ha fatto nulla, mi sembra esagerato. Si vede che a te non interessa. Altrimenti stasera usciresti a cena con lui. Devi fare chiarezza nei tuoi sentimenti, hai mandato a casa una trentina di uomini. Adesso Alfredo non lo vuoi, dici che è scaduto da una settimana, come lo yogurt”.

I social volano e si stropicciano gli occhi alla vista di tanta nefandezza televisiva. Gianni il segugio rimugina e Maria lo imbocca: “Cos’hai?”, “Queste cose te l’aspetti dai giovani, ma dai più grandi ti aspetti rispetto per la trasmissione, per il pubblico, per chi ti ospita, per la redazione. Chi ci manda le foto è per dire che eravate in atteggiamenti intimi A una certa età si mette giudizio e la farsa deve finire. Voi avete una tresca” e Annamaria imperterrita e arrogante: “Io dico la verità, se non ci credi, sono problemi tuoi”. La De Filippi ha azzannato la preda e vuole portarla nella tana: “Continui a investire Alfredo di rimproveri su un sentimento che oggettivamente non c’è. Mi spiace dirtelo ha tutte le ragioni Gianni, non per le foto ma perché quando ti propongo lo scherzo, io te lo propongo per vedere se per un minuto dai dolore a una persona cui sei affezionata e non lo fai. Subito dopo gli avrei detto la verità”.

Non basta perché, dopo l’intermezzo di Sossio, Riccardo e Ida, si torna su Annamaria che ci è rimasta male perché le danno della bugiarda. Gemma la difende: “Sai Maria, a volte ci si sente soli, chi non ha una famiglia intorno, magari si appoggia agli amici”. E però Queen dà una risposta da Regina: “Se vuole venire in trasmissione perché si sente sola, per me ci può venire tutta la vita, ma se ha in mente un uomo, non può dare la colpa agli altri. Annamaria, scusa se te lo dico, ma non sei Miss Universo. Bisogna sapersi vedere non solo fuori, ma anche dentro, vedere l’età, i propri limiti, le proprie prospettive e accettare i compromessi. Se per una volta non è venuto lui perché il tuo sedere non lo puoi alzare? Una volta puoi andare anche tu. Il punto non è Alfredo, non può non piacerti perché non lo conosci!”. Ah, se ci fosse una Maria tascabile che al momento opportuno ci spiegasse la vita. Ci si mette pure Giuseppe, un uomo del parterre: “Saresti una grande attrice! Sei da Eduardo De Filippo, Natale in casa Cupiello” e di nuovo Super Maria: “Non è un complimento, ti sta dicendo che sei bugiarda”. Annamaria, tra l’indisponenza e il disagio: “Siete malpensanti. Significa che stasera vado via e non vengo più”. Applauso del pubblico. Angelo le chiede (su suggerimento di Maria che ha sì incrinato le mura difensive, ma non ha ancora conquistato la città): “da napoletano a napoletana, dimmi chi ti piace di più tra Raffaele e Alfredo? Se lui dicesse: mi dichiaro e ti voglio fuori. Cosa risponderesti?”, “Alfredo pure mi piace. Direi: no mi sta bene questo rapporto di amicizia”, Angelo sbrocca: “Ma vu fa’ un disspetttto amme’?? Tu la verità la conosci bene”.

Il dating show finisce con un’anticipazione: chiameranno Raffaele sostenendo che Anna Maria in lacrime ha confessato la tresca. Si può fare perché le puntate sono registrate e dunque il cavaliere non sa cosa è successo. Ci prepariamo al ballo della paranza.

Sossio subisce Sossia

In mezzo a questo putiferio, al centro dello studio si sono seduti anche il mitologico Sossio, metà uomo e metà calciatore, Riccardo, l’opposto di Sossio, e Ida bocca di fuoco e occhi gioiosi. La donna è attratta da entrambi: Sossio la fa ridere, Riccardo è più serio. Maria spiega la vicenda in quattro parole: “Gli piace gestire ed è gestito” e lui: “È vero, è la prima volta che mi succede. È strano, ma non mi dispiace. La rispetto e vedo cosa succede”. Tina lo asfalta: “Massimo rispetto per la sedia”. Riccardo è andata a trovare Ida a Brescia e sono stati bene, Sossio non vuole sapere fino a che punto, sa solo che quando ha provato a baciarla lei ha dato la guancia. Il classico due di picche come rivela Ida: “Non ti ho baciato non per rispetto di Riccardo, ma perché non ho provato alcuna emozione e alcun trasporto. Ieri non è scattato, se mi scatta più avanti non lo so”. Chiosa di Maria piacevolmente impressionata dalla determinazione della donna: “Ida, hai un bell’approccio maschile!”