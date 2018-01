Sesso e liti all'ombra dell'Isola dei Famosi. Ecco il casting (segreto) del reality della Marcuzzi

Sesso, litigi, zuffe e caos. Cosa succede nel cuore della Maremma toscana? Succede che prosegue, tra colpi di scena, prove estreme e all'insaputa di molti, il reality-ombra dell’Isola dei Famosi: “Saranno Isolani”. Su Playa Desolada, 10 semisconosciuti, aspiranti naufraghi, sognano le spiagge di Cayo Cochinos e l’opportunità di morire di fame davanti a milioni di telespettatori in prima serata su Canale 5. Solo il più votato dal popolo del web, il prossimo 22 gennaio, raggiungerà i vip in Honduras. “Saranno Isolani” è visibile solo via web ed è possibile votare i tre preferiti fino al 15 gennaio. Durante la prima puntata condotta da Alessia Marcuzzi, un televoto flash deciderà il nome dell’unico concorrente da mandare oltreoceano.



Il pubblico li può seguire tutti i giorni per un’ora, dalle 17 alle 18, sul sito www.isola.mediaset.it e sulla pagina Facebook ufficiale dell’Isola dei Famosi. I concorrenti si stanno sfidando in una località sconosciuta della Toscana e a pochi giorni dalla finale, le personalità sono emerse con chiarezza. Deianira Marzano, blogger 40enne di Napoli è soprannominata “La Terribile”, di nome e di fatto. Ha litigato un po’ con tutti, in particolare con la calabrese Anna Adornato, nota come la “scrittrice dadaista/disfunzionale per anime infelici”.

E’ tra le favorite per la vittoria insieme a Franco Terlizzi, 55 anni di Bitonto. L’ex pugile, ora personal trainer, ha partecipato al mini reality per staccare dalla vita coniugale. Hanno vissuto una notte di passione Miriam Adinolfi, 23 anni di Milano, studentessa, fotomodella amante della movida notturna e Federico Dolce (nessuna parentela con lo stilista), modello italo svedese dal carattere “irruente ed egoista”.

Nei boschi della splendida Maremma ci sono anche Valerio Schiavone, 40enne di Taranto, regista teatrale, mental coach e dj; Asia Valente, 21enne di Milano, web influencer, amante di tutto ciò che è fashion e “Playboy babe” come dice il suo profilo dove mostra il meglio di sé, cioè il “lato B”; Barbara Bertone, single di Verona, naturopata di giorno e discotecara di notte; Francesco Balocco, 20enne originario di Molfetta, blogger e talmente appassionato di tecnologia da partecipare a “Saranno Isolani” per allontanarsi da smartphone e tablet e Roberto Caldara, eccentrico avvocato romano dalla lingua biforcuta.