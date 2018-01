La Rai taglia la Formula Uno ma non Fazio

Mamma (Rai) che para- dosso! La Tv di Stato, salvo sorprese, non trasmetterà più i gran premi di F1 ma fa la «Signora grande ascolti» con un pilota di F1. E nemmeno con Vettel, alfiere dell’italiana Ferrari bensì con Lewis Hamilton che sarà pure il quattro volte campione del mondo, ma è anche l’acerrimo rivale che corre con la Mercedes. È stato Franco Nugnes, direttore di Motorsport.it, a rivelare il compenso percepito da Luigino, lo scorso 17 dicembre, per 25’ d’intervista faziana: 150 mila euro.

Tanto è costato alla Rai rialzare gli asfittici ascolti di «Che tempo che fa», la trasmissione condotta da Fabio Fazio e traslocata a settembre da Rai3 a Rai1. Per sedersi sulle poltrone squadrate degli studi del Centro di Produzione Rai di Milano ed essere l’unico ad apprezzare l’acquario di Fazio, Hamilton ha chiesto e ottenuto quel ricco compenso.

E pensare che il campione britannico aveva snobbato appuntamenti come l’Autosport Award a Londra, la Festa dei Caschi di Autosprint a Bologna e perfino un’intervista alla BBC. Voleva spegnere i motori in tutti i sensi, ma ha ceduto alle lusinghe dell’OFFicina, la società che collabora con la Rai per realizzare «Che tempo che fa». In termini di ascolto l’all-in su Hamilton ha premiato. La puntata del 17 dicembre toccò i...

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI