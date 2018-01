Maria De Filippi "rimpiange" Sanremo e attacca Claudio Baglioni

La rivista “Chi” dedica la copertina a Maria De Filippi che sabato sera torna con il collaudatissimo “C’è posta per te”. Ospiti della prima puntata il calciatore Higuain e la coppia Hunziker-Trussardi. La regina di Mediaset ha rilasciato un’intervista al settimanale diretto da Alfonso Signorini in cui ha toccato tanti argomenti a cominciare da Sanremo: “Io penso che Sanremo sbagli in generale a non prendere ragazzi dei talent, da Amici o X Factor perché sono una realtà a meno che quelli che si sono presentati non fossero all’altezza. Michelle sarà bellissima e bravissima. Io ho capito che se dovessi rifare Sanremo lo prenderei come una gara musicale dove la conduzione è un corollario. Avevo studiato vita, morte e miracoli di tutti i cantanti e degli ospiti ma mi è servito a poco”. Ed ecco il retroscena: “Ho scoperto che l’ostetrica che ha fatto nascere oltre 7600 bambini aveva allevato un maialino come fosse un figlio, poi però l’ha messo in pentola. Non volevo più presentarla né vederla!”. La De Filippi ha ammesso di aver perso 4 kg in una settimana perché la sera non mangiava pensando di potersi rifare il giorno dopo e invece ricominciava la mattina dopo.

Si parla anche del talent “Amici” e del probabile arrivo di Luca Tommassini al posto di Peparini impegnato all’estero: “Di sicuro lo vedrò ma non so se ci sarà. A X Factor veste le performance dei cantanti, mentre per chi fa il suo mestiere Amici è stimolante perché lavora con i ballerini. Se le sue idee saranno diverse da quelle già fatte sarà un ottimo candidato”. Altra creatura, Temptation Island Vip: “Mi hanno chiesto di realizzare 4 puntate da mandare in onda in estate dopo la versione tradizionale. Se non cambiano programmi per me va bene”. La De Filippi è orgogliosa del fatto che molti ex tronisti siano chiamati in altri programmi: “Fanno bene perché intercettano una fetta di pubblico che già li conosce. Stefano De Martino all’Isola? Per prima cosa è un bel ragazzo e questo conta, poi è napoletano nel senso del sorriso, della sua capacità di affrontare ogni situazione. Mi farà effetto vederlo come inviato però era un sogno che rincorreva da tempo ed è giusto che provi a camminare da solo”.