Lunedì 22 gennaio, in prima serata su Canaele 5, ricomincia l’Isola dei Famosi e la conduttrice Alessia Marcuzzi si è data la carica con un lungo soggiorno alle Maldive (dove pochi giorni fa l’ha raggiunta l’ex Simone Inzaghi e la consorte Gaia). Al settimanale “Gente” svela i segreti della nuova edizione, la quarta consecutiva per la presentatrice romana.

Alla lista di naufraghi si sono aggiunte Francesca Cipriani e Rosa Perrotta. La Cipriani è diventata famosa con il GF dei non famosi. Ha all’attivo numerose partecipazioni e il ruolo di opinionista svestita di paillettes nel salotto di Barbara D’Urso. Sarà uno choc vederla senza trucco e affamata. L’ex tronista di UominieDonne, invece, è riuscita a partire per l’Honduras dopo il forfait di Elettra Lamborghini. L’ereditiera ha deciso di dire basta ai reality per concentrarsi su nuove iniziative imprenditoriali. Anche per la Perrotta addio a ciglia finte e fondotinta, una scelta coraggiosa per chi non ci rinuncia mai. Da casa la seguirà Pietro Tartaglione, il fidanzato che ha scelto negli studi della De Filippi.

Fra gli altri nomi ufficiali Bianca Atzei, la cantante che proverà a dimenticare Max Biaggi, l’ex campione che l’ha scaricata dalla sera alla mattina; Nadia Rinaldi che si è sottoposta a un intervento chirugico di rimodellamento del corpo in vista della nuova avventura e Alessia Mancini. L’ex velina e Cecilia Capriotti sono le ragazze cresciute in cerca di un forte rilancio.

A tenere alta la bandiera dei maschietti ci penseranno i due modelli in cerca di fama, Francesco Monte e Marco Ferri e l’ex pallavolista Luigi Mastrangelo. Il cast è stato completato, ma i nomi escono con il contagocce. E fra le ultime indiscrezioni, secondo il settimanale “Gente”, c’è quella che vuole tra i naufraghi Giucas Casella, 68 anni. Il mago della Domenica In targata Venier. A quest’edizione dell’Isola dei Famosi prenderà parte anche il vincitore del mini format social “Sarannoisolani”, al momento la preferita dal pubblico è la terribile Deianira Marzano. Intanto il settimanale “Oggi” ha rivelato i nomi dei due opinionisti: Daniele Bossari e Mara Venier tornata a furor di popolo. E’ noto da tempo il nome dell’inviato: Stefano De Martino che ha ricevuto anche la benedizione di Belen e di Maria De Filippi. Adesso sta al ballerino napoletano dimostrare quanto vale lontano dagli studi di “Amici”.