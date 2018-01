Uno, due, tre via. Adesso è ufficiale. A condurre il prossimo Festival di Sanremo (6-10 febbraio) accanto al direttore artistico e cerimoniere Claudio Baglioni saranno Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino. I tre si sono presentati uno accanto all'altro nella città dei fiori. In quella che sarà un'edizione del Festival nel segno della par condicio, vista la vicinanza delle elezioni politiche del 4 marzo. "Spero che qualche piccola rivoluzione saremo in grado di portarla a questo Festival - ha detto Baglioni - Una manifestazione gloriosa ma che, come ogni tradizione, ha bisogno ogni tanto di una revisione e di innovazione. Sarà un festival 0.0". Michelle Hunziker ha parlato di violenza sulle donne, annunciando che "al Festival mi piacerebbe portare un momento dedicato alla femminilità, alla forza delle donne, al senso di squadra. Non in modo retorico ma in maniera speranzosa. Mi è piaciuto molto quanto avvenuto ai Golden Globe ma in Italia abbiamo tanti argomenti che riguardano il mondo femminile". Pierfrancesco Favino non ha nascosto una certa emozione. "E' una cosa completamente nuova per me, un nuovo battesimo: sono fan del Festival da quando sono bambino, è un cerchio che si chiude".

E se per i bookmaker la favorita artistica è la coppia formata da Ermal Meta e Fabrizio Moro, per il direttore di Rai1 Angelo Teodoli l'obiettivo dichiarato della rete è raggiungere il "40% di share". Calcolando che il budget complessivo è di 16 milioni di euro (25 milioni verranno incassati con la raccolta pubblicitaria) non è poi così male. Ah dimenticavamo gli ospiti: una cosa è certa, assicura Baglioni, dovranno cantare qualcosa che abbia attinenza con la canzone italiana. Un'altra regola d'ingaggio non prevede la presenza di ospiti hollywoodiani solo in cerca di facili passerelle. Staremo proprio a vedere.