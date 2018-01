"Luca Onestini e Ivana Mrázová sembrano due anziani". E il modello risponde così

Luca Onestini e Ivana Mrázová sono o non sono una coppia? A giudicare dai loro sguardi, dalle loro storie su Instagram e dalla loro complicità si direbbe di sì, ma al di là delle indiscrezioni manca ancora l’ufficialità. I “Luvana”, come li ha soprannominati il pubblico del Grande Fratello Vip, stanno vivendo la loro storia coerentemente con il loro carattere. Luca è rimasto colpito dalla purezza e dalla mancanza di esibizionismo di Ivana, mentre la modella ceca è espansiva con gli amici, ma recalcitrante a sbaciucchiarsi davanti a tutti. Se si frequentano, lo fanno a modo loro: un conto sono le lucine rosse del lavoro, un conto è l’abat-jour della camera da letto.

Luca Onestini e Ivana hanno alimentato la curiosità ma non il gossip così ieri, nel salotto “bianco Dash” di Barbara D’Urso, Signoretti, direttore del settimanale Nuovo, li ha provocati: “Non succede niente tra i due, sto rivalutando Cecilia e Ignazio. Tra Luca e Ivana è una storia da casa di riposo, una storia tra anziani”. Ospite a “Pomeriggio Cinque” anche Raffaello Tonon, grande amico della coppia, che lo ha subito rintuzzato: “Ma cosa dici? Non si possono fare paragoni tra persone diverse che vivono l’amore in modo diverso. Se succederà qualcosa sono fatti loro. Hanno preferito che il rapporto crescesse diversamente da come hanno fatto altri. Non sto dicendo che è meglio o peggio, solo che è diverso. Luca lo fa con discrezione e classe”. La D’Urso, che non perde occasione per lanciare frecciatine a Ignazio Moser, ha rafforzato il concetto: “Luca è stato rispettoso, voto il modo da uomo in cui si è comportato”.

Poche ore dopo, via social è arrivata la risposta divertita di Luca Onestini: “Raga...non ho ben capito la storia della casa di riposo, magari me la spiegherete voi, comunque io amo le case di riposo, amo stare con le persone più grandi di noi, chiunque sia stato lo ringrazio, per me è un complimento. E aggiungo che come già in passato, andrò a trovare i nonni nelle case di riposo. Mi raccomando chi ha la fortuna di averli se li tenga stretti perché sono preziosi”.

Sempre Tonon ha azzerato Paola Caruso, la showgirl pazza d’amore per il Luca Onestini del GFVip, ma disinteressata non appena il giovane è uscito dalla casa più spiata d’Italia. “Non mi piace più perché è piccolo di testa” ha confessato l’ex bonas di “Avanti un altro”. Raffaello Tonon, invece, ha svelato gli altarini: “No, le cose stanno diversamente. Quando si sono incontrati in questo locale di Milano, Luca è stato gentile, educato e simpatico, ma niente di più. Non ha avuto occhi solo per lei. La Caruso ha messo a soqquadro un intero bar e ha fatto una scenata perché non era al centro dell’attenzione. Voleva stare in mezzo e noi tutti intorno ad adorarla ma non è andata così. Si è inferocita e se n’è andata”.