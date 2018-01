Fabio Fazio celebra i Maneskin. E Verdone fa arrossire Damiano

Disco di platino per i Mǻneskin a "Che Tempo che Fa". Il gruppo rivelazione di X Factor ha cantato la hit “Chosen” e subito dopo ha ricevuto dalle mani di Fabio Fazio l’ambito premio.

Completo leopardato, ombretto fumo, capelli lunghi, unghie nere e faccia scolpita, Damiano David ha cantato con la solita grinta. Ma ha tradito i suoi 19 anni (li compie domani) quando ha scoperto che Carlo Verdone li ascoltava: “Sei troppo forte”. Il regista romano ha invece rivelato che nella Capitale sono vicini di casa.

Poche le domande di Fabio Fazio: “Sono colpito dalla vostra maturità, se siete così bravi adesso che non avete la maggiore età cosa farete dopo?”. “Noi mettiamo da parte l’età, lavoreremo finché ci sarà l’opportunità di farlo, siamo felici”. Il conduttore rende omaggio a Victoria, la fondatrice dei Mǻneskin che in dialetto danese (la lingua della madre, ndr) significa “chiaro di luna”. Fazio chiede come vivano questo strepitoso successo: “Siamo stati catapultati in questo mondo, non ci rendiamo conto di quello che ci sta succedendo ma siamo felicissimi” ha ammesso Damiano un po’ intimidito e un po’ divertito davanti a una vecchia foto in cui aveva il faccino pulito e portava i capelli corti. L’intervista si è conclusa con “Siete sempre stati così?”. E il frontman: “Sì, abbiamo solo più mezzi per farlo, prima ci arrangiavamo, ma siamo sempre stati in questo modo. Ora però possiamo esprimerci al 100%”.