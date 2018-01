Isola dei famosi, le prime a naufragare sono Bianca Atzei, Alessia Mancini e Nadia Rinaldi

Le prime naufraghe sono tre donne. L'Isola dei Famosi 2018 comincia a calare le prime carte ufficiali. Il reality condotto da Alessia Marcuzzi su Canale 5 farà sbarcare in Honduras Bianca Atzei, Alessia Mancini e Nadia Rinaldi. L'ex di Max Biaggi lo ha appena annunciato con un post su Instagram in cui svela la volontà di sfidare se stessa.

Stessa scelta anche per Alessia Mancini che mostra sul social una foto con suo figlio mentre gli indica una meta oltre le montagne.

Ma i protagonisti del reality show non sono finiti qui e nel toto concorrenti dell'edizione 2018 entrano anche Marco Ferri, Cecilia Capriotti, Francesco Monte (ex di Cecilia Rodriguez), Chiara Nasti, Elettra Lamborghini ed Eva Henger. A questi si aggiungeranno i concorrenti selezionati con “saranno isolani”. L'inviato in Honduras sarà Stefano De Martino. Il programma al via lunedì 22 gennaio potrà contare anche sulla presenza in studio di due opinionisti d'eccezione come Daniele Bossari, reduce dalla vittoria al Grande Fratello Vip, e Mara Venier.