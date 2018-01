Tra Selvaggia Roma e Francesco Chiofalo volano gli insulti. Lei torna con l’ex e lui la denuncia

Selvaggia Roma e Francesco Chiofalo sono due ragazzi di Roma diventati famosi per i loro accesi diverbi televisivi, prima nel reality “Temptation Island”, poi a “Uomini e Donne” e infine sui social dove si sono sfidati a colpi di Rolex e denunce. La storia è intricata come un covo di serpi intrecciate l’una all’altra.

Il pubblico li ha conosciuti nel reality dei sentimenti “usa e getta” della De Filippi: Selvaggia (che ha pure un passato da corteggiatrice di “UeD”) venne definita guerriera nonostante lacrimasse più di Gemma Galgani, Francesco si ritagliò il ruolo di personal trainer dalla battuta perenne anche quando è fuori luogo. Entrambi, romani coatti, stavano insieme da 4 anni e si accusavano a vicenda di molto interesse per i soldi e poco amore. Alla fine lasciarono il programma mano nella mano e sembravano sul punto di sposarsi, invece la strada si è biforcata. Lei ha cominciato a fare la pubblicità di creme e beveroni da puppare per dimagrire in una notte, ritrovare energia per postare foto sui social, dire addio alla cellulite così da promuovere l’ennesimo brand di costumi, disintossicarsi per poter fumare a cuor leggero. Alla lista manca solo quello per mettere in connessione i due neuroni nel cervello. Sull’altro fronte, lui invece aspira al Trono della De Filippi anche se al momento è stato battuto dalla “freschità” di Mariano Catanzaro e presta il volto ad abbigliamento e orologi.

Una curiosa “coincidenza” vuole che Francesco, Selvaggia e il terzo incomodo Luca Muccichini (il nuovo-vecchio fidanzato che si fregia del titolo del “Più bello d’Italia 2010”) siano tutti e tre testimonial dello stesso brand di orologi. Ma si sa, le strade degli sponsor sono come quelle dei Signore: infinite. Ovviamente tutti e tre hanno il loro personale codice sconto (sarebbe interessante verificare quale di questi vip in formato Bignami vende sul serio) nonostante i prodotti siano sempre in offerta sui siti ufficiali.

A settembre, Chiofalo e Roma sono stati ospiti in studio a “Uomini e Donne”: lui la voleva riconquistare, Selvaggia lo ha placcato e stoppato. Poteva finire così, con l’ultima comparsata televisiva e invece Cupido è ruzzolato giù per le scale e si è fatto pure molto male. Sui social è scoppiata la “Guerra dei Roses” alla vaccinara: accuse di corna, bugie, interessi loschi, inganni, ripicche. Poi Selvaggia ha presentato il nuovo amore, Luca, che però era anche quello con cui stava prima di Chiofalo. E così è iniziata la degradante discesa negli inferi di Instagram con un linguaggio consono e appropriato alla situazione (augurandoci che l’abbreviazione “L” stia per “l’ho e non per Lo”).

Due giorni fa, infatti, Selvaggia Roma, in risposta a un commento su Instagram, ha scritto: “Francesco è stato falso NEL mentre era con me! Per me può solo che morire nel passato quella brutta persona (…). E’ proprio una brutta persona. I ridicoli siete voi che pensate che dovete sapere voi la verità. Basta che L saputa io e chi conosce quella persona” e di nuovo: “per me la ruota è girata benissimo, per lui non credo proprio! Le persone cattive pagano poi. E infatti sta pagando”. Le faccine sorridenti sono di routine. A sua volta Francesco la invitava a “non fare la poraccia con il Rolex del fidanzato”. La ballerina ha marciato su Roma e su Chiofalo: “A’ Francesco, ufficializza con la tua ragazza così quando la farai diventare famosa e la porterai nella tua agenzia, sarete una coppia forte come gli hai detto! Tanto il trono non te L danno, quindi quando gli hai detto a lei di fare lo scoop del trono come aveva chiesto a me, ora METTICE la faccia!! e tanto non sbarcherai nemmeno sull’isola! Mi fa pena lei! Come intorti tu, nemmeno i migliori pasticceri CE riescono!”. Segue un altro post in cui si è scordata di dire che Francesco ha provato a metterle contro gli amici del nuovo fidanzato, che è manesco, falso e calcolatore: “E se questa ragazza parlasse??? E se pubblicassimo le registrazioni telefoniche tue e della tua amica? Diresti ancora che non abbiamo le prove?”

Francesco Chiofalo non si è fatto intimidire. Come a poker ha visto la posta e rilanciato: “Adesso ve la dico tutta, Selvaggia ha contattato una ragazza con cui mi ci sono visto cinque o sei volte e sono andate a cena con il suo fidanzato. Le ha parlato male di me perché voleva che io rimanessi single. Sta con Luca perché è pieno di soldi, ma ama ancora me. E’ un’arraffatrice. Lei si mette a indagare su di me per scoprire con chi sto uscendo. Se sei così tanto felice con lui perché ti preoccupi per me? Lasciami perdere. Smettila di stalkerizzarmi perché ti denuncio, smettila di venire fuori da casa mia per vedere se sto con qualcuno. Basta. Tieniti quel carciofo che ti sei presa”. E poi un enigmatico: “E ora paga…”. Allo strazio si è aggiunto “quel carciofo” di Luca, con licenza parlando. È preoccupato: non ha capito chi deve pagare chi. E nel caso, lui non c’entra. La vicenda ha innescato una polemica tra i fan che quella sulle bustine bio del supermercato in confronto è una bagatella fra innamorati.

Poiché siamo all’amore ai tempi dell’iperrealtà, poche ore orsono, sono comparse le foto di Francesco Chiofalo e Desiree Maldera in atteggiamenti intimi (fonte @gossiptvofficial). Per i soliti disinformati, Desiree è la tentarice di Temptation Island su cui aveva messo le mani il personal trainer. Hanno detto sempre di aver essere solo amici. E domani arrivano i Re Magi.