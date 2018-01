Chi sono le regine indiscusse di Canale 5? Secondo il settimanale “Nuovo TV” Maria De Filippi, Barbara D’Urso e Maria Bouzas ovvero Donna Francisca de “Il Segreto”. Donne energiche, forti e soprattutto da ascolti record. La soap opera di Canale5 fa una media di 2.500.000 di telespettatori, i programmi della De Filippi, che il 13 gennaio partirà con la nuova edizione di “C’è posta per te” e a marzo riproporrà “House Party”, raccolgono di fronte allo schermo dai 2.700 ai quasi 3 milioni di italiani e la D’Urso oscilla fra i 2.200.000 di Pomeriggio5 ai 3.050.000 di Domenica Live.

La rivista di cronaca rosa si è chiesta il segreto del loro successo. La Bouzas, in privato, è molto diversa dalla perfida Donna Francisca. Legata alla famiglia, ha chiesto e ottenuto di lavorare 3 giorni su 5 per seguire i due figli di 10 e 11 anni. Sul piccolo schermo, invece, l’attendono tanti colpi di scena, a cominciare dai fiori d’arancio. Ma sarà veramente mai appagata e felice?

Barbara D’Urso porta con allegria i suoi 60 anni senza rinunciare alla forma (ogni giorno lezioni di ballo e tisane) e all’amore che però non trova. Il segreto del suo successo è il lavoro e la maniacale attenzione alle mode e ai gusti del pubblico come ha rivelato lei stessa in un’intervista. Continuerà così anche nel 2018, l’anno che potrebbe portarle in dono il tanto atteso programma di prima serata.

Maria De Filippi è una macchina da guerra consolidata che raramente si inceppa. Anche qui il segreto dei suoi picchi di share non è l’autoreferenzialità ma l’attenzione verso il mondo esterno: “Nonostante io viva dentro una scatoletta non ho mai realizzato le mie trasmissioni sulla base di quello che pensavo, ma solo sulla base di quello che veniva da fuori”. Ha due sogni nel cassetto: smettere di fumare e diventare nonna anche se il figlio Gabriele, 26 anni, non sembra dello stesso parere.