Ha ottanta anni, vive nei pressi di Milano, guazza nei soldi e in una megavilla con parco e piscina, ha pochi capelli e un clan, sposò una bella donna che faceva l’attrice, un tempo suonava la chitarra ma a volte canta ancora; si crede Dio, fa il piacione e

vuol dettare legge in tv e perfino nel mondo. Non parlo di Berlusconi ma di Celentano. Il mitico Adriano compie ottant'anni domani, alla Befana, e si avvia a essere coetaneo della Signora con la Scopa. Come lei, Celentano è mitico, porta doni, a cominciare dalla sua voce straordinaria, poi la sua mimica e le sue movenze paleo-rock.

Azzurro, benché firmata da PaoloConte, è ritenuta la canzone più bella d'Italia nella versione adrianea e se la batte con Volare di Modugno nel titolo di Inno sub-nazionale o inno patriottico pop...

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI