Il conto alla rovescia è iniziato. Ormai manca solo poco più di un mese al fischio d'inizio della 68esima edizione del Festival della canzone italiana. Sanremo 2018 è ormai alle porte. Inizierà la sera del 6 febbraio per concludersi con la finale di sabato 10 febbraio. Intanto lunedì 8 gennaio al Teatro Ariston scatterà la vendita dei biglietti e degli abbonamenti per assistere alle cinque serate del Sanremo targato Claudio Baglioni. Chi vorrà acquistare il biglietto per assistere all'intero Festival comodamente seduto in platea dovrà spendere 1290 euro. Chi si accontenterà della galleria 672 euro. Come dire, va bene la canzone ma oltre la musica c'è di più.