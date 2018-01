Anno nuovo, vita nuova? Nemmeno per sogno. Almeno per Graziella Montanari. L’ex dama di “Uomini e Donne” Trono Over è tornata ad attaccare Manfredo con un post sul suo seguitissimo profilo Facebook. La signora di Montese ha lasciato il dating show di Maria De Filippi a dicembre, dopo aver rifilato uno schiaffo all’ex corteggiatore, reo di non volerla più. Fra l’ilarità generale venne portata via a forza da due cavalieri, ma lei non trovò il gesto spiritoso e a nulla valse il tentativo rappacificatore di Queen Mary.

Da allora è a casa, ma con il televisore sempre acceso cu Canale 5. Così pubblica frasi poco sibilline e molto chiare nei confronti del “Barbablù” Manfredo e della redazione. L’ultimo post è di ieri: “Anche se la trasmissione è sospesa continuano ad arrivarmi messaggi sul Panzanella dove mi dicono che scredita in continuazione il programma dicendo che è falso e orchestrato, che danno da mangiare malissimo per cui sta sempre male e a volte addirittura vomita. Ma allora perché continua ad andarci?”. Lo sfogo non è affatto passato inosservato agli utenti di FB e così la Montanari ha ingaggiato un botta e risposta con chi commentava: “Forse sono solo voci per screditarlo, non dargli peso”, “No sono troppe e tutte brutte per non crederci, comunque non sono io che devo ascoltarle ma la redazione. A me non frega niente”. E ancora: “Mah..con gli anni ho imparato a pesare le persone che mi riferiscono cose altrui…” e la dama, visibilmente desiderosa di credere tutto il male possibile di Manfredo, replica: “Sono persone che frequenta e non avrebbero motivo di lamentarsi di lui. Io so per esperienza che una voce può passare, ma voce di popolo, voce di Dio”.

La Montanari è intransigente: Panzanella è proprio uno che dice panzane. A chi le fa notare che forse si esprime così perché è stanco della trasmissione e vuole uscire, risponde: “Le cose escono adesso, ma le aveva già fatte e dette. Se fosse stanco starebbe a casa come ho fatto io, è falso incallito dicono quelli che lo frequentano. Che vuole? La trentenne fisicata? Ma si è visto?”. Qualcuno osa dirle che “non si dà pace, che infanga le persone che neppure la calcolano e che ha tanto astio”, la signora non arretra di un millimetro: “Io posto solo quello che mi scrivono, cose vere, non assurde”.

Quando le chiedono se tornerà in trasmissione, la delicata Graziella rivela: “Io sono voluta stare a casa anche se la redazione ha insistito molto, io facevo audience, ma loro hanno sbagliato troppo con me. Non sono carne da macello”. Nei messaggi successivi, quando fra i commenti si parla della “farsa tra Gemma e Giorgio che stanno lì a riscaldare la sedia”, la Montanari attacca a testa basta il programma: “La redazione lo sa, hanno anche telefonato per dirlo, io ho i messaggi, ma a loro interessa solo l’audience. Poi tu hai avuto a che fare con lui e la trasmissione non ti ha calcolato, loro fanno così”. E adesso... trema l’impero mariano.