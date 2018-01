Ivana Mrázová, dedica d’amore a sorpresa: canta ti amo prima di rivedere Luca Onestini

È iniziato il conto alla rovescia per rivedere Luca Onestini e Ivana Mrázová insieme. Il 5 gennaio, la modella ceca rientrerà in Italia dove è attesa alle prove del programma in prima serata “90Special” con Nicola Savino e Katia Follesa. Da Natale a oggi non sono mancati i messaggi trasversali sui social che stanno facendo sognare migliaia di fan dei “Luvana”.

Una volta il bacio della buonanotte, un’altra una canzone di Vasco Rossi, un’altra ancora il cuore sulla foto per gli auguri dei 25 anni di Luca. E poi i commenti, i like e le punzecchiature su Instagram. Dal 1° gennaio, Luca Onestini e Raffaello Tonon hanno ricomposto gli “Oneston”. Sono in Romagna, per la precisione a Cattolica, e stanno trascorrendo l’inizio dell’anno insieme. Uguali a quando erano nella casa del Grande Fratello Vip. Se Onesto mette a dura prova la serenità di Tonon, Fuffy Ruffy sta volentieri al gioco: “Luca i tuoi capelli sembrano i cani della Franca Valeri!”. Il bel bolognese ha la chioma sempre più lunga e bionda e non sta benissimo. Molte fan lo rivorrebbero moro.

Ma torniamo a Ivana: è lei la vera sorpresa di queste ore. Ha postato un video dove coccola il suo cagnolino e canta “Ti amo” di Umberto Tozzi in sottofondo. Parole indirizzate a qualcuno in particolare? Desiderio di rivelare la verità o dedica all’amato cucciolo? Luca e Ivana si sono presi il loro tempo e tra pochi giorni si scoprirà se sono una coppia.